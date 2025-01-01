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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 53
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
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Malevolent Creation

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17 окт 2014 : 		 MALEVOLENT CREATION на CENTURY MEDIA RECORDS
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Гитариста MALEVOLENT CREATION выпишут на следующей неделе



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PHIL FASCIANA опубликовал следующее сообщение:

«С сегодняшнего дня, 1 августа, я прохожу последний из своих тестов, и если все будет хорошо, меня выпишут самое позднее в понедельник или вторник.

Я не знаю, как я заразился этой бактерией, но мои легкие уже некоторое время были наполнены кровью. Мне приходится каждый месяц посещать врачей по поводу травм, полученных в автомобильной аварии в 2021 году, и ни один из врачей, которые проверяли мою кровь и другие жизненно важные показатели, ничего не выявил. Даже после того, как я жаловался на постоянное недомогание и проходил множество рентгеновских снимков, магнитно-резонансную томографию и просто обычные визиты к врачу. Французские врачи сразу все поняли, и после 8-дневного пребывания в коме мне рассказали, что происходит, и, конечно, я рассмеялся и сказал: "Да, все именно так!" Один из врачей попросил меня сплюнуть на землю, что я и сделал, и был абсолютно уверен, что это была чистая кровь. Мои легкие были наполнены кровью, и я умирал. Пришлось проделать большую работу, чтобы очистить мои легкие, и принять много сильных антибиотиков. Но прямо сейчас я готовлюсь к нескольким тестам, касающимся моего сердца. Если все пройдет хорошо, я прилечу домой в понедельник или вторник.

Спасибо участникам моей группы Ronnie Parmer, Jesse Jolly и Chris Cannella за спасение моей жизни и всем людям по всему миру за ваши добрые слова.

Мне приходится заниматься повседневными делами, но в сентябре я буду в туре с KRISIUN по Бразилии, а в октябре — в нашем туре по Северной Америке.

Что за безумную поездку мне пришлось пережить за последние 4 недели, но я вернулся, детка!!!»






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