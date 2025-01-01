сегодня



Гитаристу MALEVOLENT CREATION лучше



Участники MALEVOLENT CREATION продолжают держать в курсе состояния здоровья Phil'a Fasciana:



«Есть и положительные новости о состоянии его здоровья. Однако, чтобы понять всю серьезность ситуации, мы должны быть полностью откровенны в том, что когда он был помещен в отделение интенсивной терапии, его перевели в состояние искусственной комы, чтобы избежать интенсивной нагрузки на сердечно-сосудистую систему во время внутривенного лечения. Состояние пациента улучшилось, и врачи продолжают верить в его выздоровление, ведь инфекция почти полностью исчезла! Постепенно его отключают от аппарата искусственного дыхания, и он откликается на свое имя, когда с ним пытаются общаться, но он еще не выкарабкался из беды. Скорее всего, он пробудет в больнице еще неделю, не меньше, но его общее состояние улучшается.



Мы не можем выразить, насколько его семья, друзья и мы, его братья по оружию, ценим постоянные мысли, надежды и молитвы, направленные на его выздоровление. Мы сделаем все возможное, чтобы своевременно сообщать о новых событиях, как только они станут доступны и уместны.



Мы любим тебя, Phil!»











+0 -0



просмотров: 94

