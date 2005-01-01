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Музыканты MALEVOLENT CREATION , SUFFOCATION, PESTILENCE в новом проекте Бывшие участники MALEVOLENT CREATION, SUFFOCATION, PESTILENCE присоединились к Gio Geraca (MALEVOLENT CREATION, ASHES OF ARES) в новом, пока безымянном, проекте. Коллектив в настоящий момент занят запись материала и поиском лейбла и обещает в марте представить один из синглов.







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