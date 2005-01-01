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*Malevolent Creation*



19 янв 2017 : 		 Музыканты MALEVOLENT CREATION, SUFFOCATION, PESTILENCE в новом проекте

24 май 2016 : 		 MALEVOLENT CREATION ремастируют седьмой альбом

27 апр 2016 : 		 Исполнилось двадцать пять лет дебюту MALEVOLENT CREATION

11 апр 2016 : 		 MALEVOLENT CREATION на Alpha Omega Management

13 авг 2015 : 		 Видео с текстом от MALEVOLENT CREATION

1 июл 2015 : 		 Новый альбом MALEVOLENT CREATION выйдет в сентябре

5 мар 2015 : 		 MALEVOLENT CREATION завершили запись

17 окт 2014 : 		 MALEVOLENT CREATION на CENTURY MEDIA RECORDS

26 июл 2014 : 		 JUSTIN DIPINTO вернулся в MALEVOLENT CREATION

27 фев 2014 : 		 MALEVOLENT CREATION покинул барабанщик

11 янв 2014 : 		 MALEVOLENT CREATION завершили запись

31 окт 2013 : 		 MALEVOLENT CREATION завершили запись нового трека

6 авг 2013 : 		 Новая песня MALEVOLENT CREATION

31 дек 2012 : 		 MALEVOLENT CREATION выпустят новый ЕР весной

12 ноя 2010 : 		 Новое видео MALEVOLENT CREATION

17 авг 2010 : 		 Еще один трек от MALEVOLENT CREATION

16 июл 2010 : 		 Новая песня MALEVOLENT CREATION

23 июн 2010 : 		 Обложка нового альбома MALEVOLENT CREATION

9 июн 2010 : 		 Басист MALEVOLENT CREATION Jason Blachowicz вернулся в группу

30 апр 2010 : 		 MALEVOLENT CREATION завершили работу над диском

12 апр 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома MALEVOLENT CREATION

12 мар 2010 : 		 MALEVOLENT CREATION в апреле отправятся в студию

7 ноя 2009 : 		 Новый басист MALEVOLENT CREATION

10 окт 2008 : 		 MALEVOLENT CREATION отменили европейское турне

24 авг 2008 : 		 MALEVOLENT CREATION выпустят DVD "Lost Commandments'"

31 мар 2008 : 		 Ранние альбомы MALEVOLENT CREATION будут переизданы

12 окт 2007 : 		 Бывший барабанщик MALEVOLENT CREATION на новом диске DISINCARNATE

10 сен 2007 : 		 Барабанщик Dave Culross покинул MALEVOLENT CREATION

22 янв 2007 : 		 MALEVOLENT CREATION приступили к записи нового альбома

28 июл 2006 : 		 На новом альбоме MALEVOLENT CREATION не будет Tony Laureano

7 мар 2006 : 		 MALEVOLENT CREATION запишут новый альбом в мае

25 окт 2005 : 		 MALEVOLENT CREATION уволили басиста и гитариста

14 сен 2005 : 		 MALEVOLENT CREATION пишут новые песни

19 сен 2002 : 		 MALEVOLENT CREATION завершили запись нового CD

4 июл 2002 : 		 MALEVOLENT CREATION начинают запись

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Музыканты MALEVOLENT CREATION, SUFFOCATION, PESTILENCE в новом проекте

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Бывшие участники MALEVOLENT CREATION, SUFFOCATION, PESTILENCE присоединились к Gio Geraca (MALEVOLENT CREATION, ASHES OF ARES) в новом, пока безымянном, проекте. Коллектив в настоящий момент занят запись материала и поиском лейбла и обещает в марте представить один из синглов.

Former Members Of MALEVOLENT CREATION, SUFFOCATION, PESTILENCE Join Forces In New Project



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