MALEVOLENT CREATION в три гитары

Видео полного выступления MALEVOLENT CREATION, состоявшегося 18 апреля в Brass Mug, Tampa, Florida, доступно для просмотра ниже:
01:50 Eve Of The Apocalypse
05:29 Premature Burial
09:50 Dominated Resurgency
14:21 Coronation Of Our Domain
20:20 Multiple Stab Wounds
24:57 Infernal Desire
28:27 Living In Fear
32:15 Slaughter Of Innocence
36:50 Carnivorous Misgivings
41:11 Alliance Or War
45:54 Manic Demise
49:47 Slaughterhouse
54:40 Homicidal Rant
59:09 Blood Brothers
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет