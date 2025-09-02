Arts
Новости
Destruction

2 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления DESTRUCTION

14 мар 2025 : 		 Лидер DESTRUCTION о том, почему американцы в трэше более успешны, чем немцы

12 мар 2025 : 		 SCHMIER: «Наши фанаты и есть DESTRUCTION»

26 фев 2025 : 		 Лидер DESTRUCTION надеется на четверку

21 фев 2025 : 		 Новая песня DESTRUCTION

17 фев 2025 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Lars был прав, а его смешали с дерьмом»

11 фев 2025 : 		 DESTRUCTION целиком отыграют дебютную пластинку

8 фев 2025 : 		 Кого любит вокалист DESTRUCTION

4 фев 2025 : 		 Документальный фильм от DESTRUCTION

24 янв 2025 : 		 Новое видео DESTRUCTION

14 ноя 2024 : 		 Новое видео DESTRUCTION

13 ноя 2024 : 		 Новый альбом DESTRUCTION выйдет весной

22 сен 2024 : 		 Лидер DESTRUCTION: «METALLICA многое сделала, чтобы стать великой»

10 июл 2024 : 		 Кавер-версия хита ACCEPT от DESTRUCTION

6 июн 2024 : 		 Новое видео DESTRUCTION

5 окт 2023 : 		 DESTRUCTION едут в юбилейный тур

20 янв 2023 : 		 Фронтмен DESTRUCTION: «Фанера — отстой!»

11 янв 2023 : 		 Фронтмен DESTRUCTION: «Всё ещё хочется показать молодым ребятам, как это делается»

11 янв 2023 : 		 Кассетный бокс-сет от DESTRUCTION

29 ноя 2022 : 		 Новое видео DESTRUCTION

5 апр 2022 : 		 Новое видео DESTRUCTION

24 фев 2022 : 		 Новое видео DESTRUCTION

6 фев 2022 : 		 DESTRUCTION о записи альбома

16 дек 2021 : 		 Новое видео DESTRUCTION

23 авг 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DESTRUCTION

19 авг 2021 : 		 Новое видео DESTRUCTION
Профессиональное видео полного выступления DESTRUCTION



Профессиональное видео полного выступления DESTRUCTION, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025:

Curse the Gods
Invincible Force
Nailed to the Cross
Mad Butcher
Life Without Sense
Diabolical
Total Desaster
No Kings No Masters
Destruction
Bestial Invasion
Thrash 'Til Death




КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

2 сен 2025
Corpsegrinder04
Сет лист неплохой. С 03-го две лучшие песни. И исполнение в порядке, молодцы.
Кстати у нас с 1-го сентября запретили водить машину трансвеститам. Поэтому многим отечественным неформалам повезло, что Waken был в августе. А то уже не доехали бы.
просмотров: 218

