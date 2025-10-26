Arts
Новости
Новости
Danzig

26 окт 2025 : 		 TOMMY VICTOR: «GLENN DANZIG очень недооценен»

12 окт 2025 : 		 Первые альбомы DANZIG выйдут на виниле

23 мар 2025 : 		 GLENN DANZIG: «Мне пока нечего сказать в музыкальном плане»

15 мар 2025 : 		 GLENN DANZIG критикует группы, которые все не могут уйти со сцены

11 мар 2025 : 		 GLENN DANZIG не хочет новых альбомов DANZIG и MISFITS

14 фев 2025 : 		 GLENN DANZIG: «Не знаю, запишу ли я ещё пластинку»

1 дек 2023 : 		 Фильм GLENN DANZIG вышел на DVD

10 авг 2023 : 		 DANZIG не хватило автобусов

11 май 2022 : 		 Видео с выступления DANZIG

8 май 2022 : 		 GLENN DANZIG планирует завязать с турами

6 май 2022 : 		 Умер бывший басист DANZIG

4 май 2022 : 		 GLENN DANZIG работает над новыми сценариями

30 авг 2021 : 		 GLENN DANZIG думает о продолжении

27 июл 2021 : 		 GLENN DANZIG представит фильм летом

10 фев 2021 : 		 Трейлер фильма с участием GLENN DANZIG

4 дек 2020 : 		 GLENN DANZIG выпустил специальный винил

7 май 2020 : 		 GLENN DANZIG не спешит с новым DANZIG

10 апр 2020 : 		 Кавер-версия Элвиса Пресли от GLENN DANZIG

27 фев 2020 : 		 Дата выхода нового сборника кавер-версий GLENN DANZIG

17 янв 2020 : 		 Трейлер нового фильма GLENN DANZIG

10 янв 2020 : 		 GLENN DANZIG выпустит сборник кавер-версий Элвиса весной

10 янв 2020 : 		 Фильм GLENN DANZIG выйдет на Blu-Ray/DVD зимой

18 дек 2019 : 		 GLENN DANZIG завершил съёмки

19 апр 2019 : 		 Сборник каверов ELVIS'а PRESLEY от GLENN'a DANZIG'a выйдет осенью

21 ноя 2018 : 		 GLENN DANZIG выпустит альбом кавер-версий песен Элвиса Пресли

10 авг 2018 : 		 GLENN DANZIG на CLEOPATRA ENTERTAINMENT
TOMMY VICTOR: «GLENN DANZIG очень недооценен»



TOMMY VICTOR в недавнем интервью рассказал о своем опыте работы с GLENN DANZIG:

«Я провел с ним три периода. Сейчас я все еще играю с ними. И это продолжается вечно, чувак. Я постоянно играю с ними, кажется, с 2011 года, может быть, с этого момента или около того. В общем, я не знаю. Иногда [Glenn] злится на меня и увольняет. На днях [PRONG] играли в The Whisky [баре в Западном Голливуде, Калифорния], и он пришел, и мы отлично тусовались. Да, он классный. Сейчас, в старости, мы действительно хорошо ладим».

Рассказывая о том, каково это — играть в группе с Glenn'ом, Victor сказал:

«Его очень неправильно понимают, потому что он человек старой закалки, у него такой менталитет. У меня есть старший брат, и они очень похожи, просто у них разные взгляды на вещи. Он, типа, очень строгий, а это значит, что ты делаешь свою работу и держишь рот на замке. "Я не хочу слышать это, я не хочу слышать то". И я это понимаю… Ему нравится, когда люди знают свое место. Звучит ужасно. Это просто, типа, чувак, да ладно, чувак.

Многие из таких парней, технари или кто там еще, работают в группе — они техники, а потом думают, что они в группе. Они внезапно оказываются за кулисами. И все спрашивают: "Что вы здесь делаете? Сходи туда и посмотри на гитары или что-нибудь в этом роде. Или останься с ригером. Теперь они хотят тусоваться, снимать цыпочек, трахаться и все такое прочее. Ему это не нравится».




КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 окт 2025
Орион
Недооценивают в чём? Из интервью непонятно.
просмотров: 140

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
