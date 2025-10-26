сегодня



TOMMY VICTOR: «GLENN DANZIG очень недооценен»



TOMMY VICTOR в недавнем интервью рассказал о своем опыте работы с GLENN DANZIG:



«Я провел с ним три периода. Сейчас я все еще играю с ними. И это продолжается вечно, чувак. Я постоянно играю с ними, кажется, с 2011 года, может быть, с этого момента или около того. В общем, я не знаю. Иногда [Glenn] злится на меня и увольняет. На днях [PRONG] играли в The Whisky [баре в Западном Голливуде, Калифорния], и он пришел, и мы отлично тусовались. Да, он классный. Сейчас, в старости, мы действительно хорошо ладим».



Рассказывая о том, каково это — играть в группе с Glenn'ом, Victor сказал:



«Его очень неправильно понимают, потому что он человек старой закалки, у него такой менталитет. У меня есть старший брат, и они очень похожи, просто у них разные взгляды на вещи. Он, типа, очень строгий, а это значит, что ты делаешь свою работу и держишь рот на замке. "Я не хочу слышать это, я не хочу слышать то". И я это понимаю… Ему нравится, когда люди знают свое место. Звучит ужасно. Это просто, типа, чувак, да ладно, чувак.



Многие из таких парней, технари или кто там еще, работают в группе — они техники, а потом думают, что они в группе. Они внезапно оказываются за кулисами. И все спрашивают: "Что вы здесь делаете? Сходи туда и посмотри на гитары или что-нибудь в этом роде. Или останься с ригером. Теперь они хотят тусоваться, снимать цыпочек, трахаться и все такое прочее. Ему это не нравится».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 140

