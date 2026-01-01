Басист NAPALM DEATH представил новое видео

Dissonance Productions сообщили о том, что пятого июня на CD и виниле состоится релиз дебютного альбома басиста NAPALM DEATH SHANE EMBURY, второй сингл из которого, Taurus, доступен ниже. За ударные отвечал Carl Stokes (ex-CANCER, GROUNDHOGS, CURRENT 93), за продакшен — Simon Efemey, работавший с PARADISE LOST, CROWBAR и AMORPHIS. Shane записал все партии гитар и баса.
01. Spasm Prayer
02. The Dreaming Abyss
03. Bridge To Resolution
04. Thorns In Despair
05. How To Corrode Memories
06. Illusion Guillotine
07. Taurus
08. The Gift Of Shame Wrapped In Guilt
