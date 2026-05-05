Новое видео EVERGREY

"Leaving The Emptiness", новое видео группы EVERGREY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Architects Of A New Weave", выходящего пятого июня на Napalm Records:
01. Welcome To The Pattern
02. The Shadow Self
03. Architects Of The New Weave
04. The World Is On Fire
05. Heaven
06. The Script
07. Leaving The Emptiness
08. Longing
09. A Burning Flame
10. Call Off Your Lions
11. Chains Of Shame
12. The Prophecy
Этот гребень же у Ван Дюка в Редемпшене поёт. Поучился бы у него, как прогрессив надо делать.