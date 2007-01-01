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*Evergrey*



21 окт 2018 : 		 Новый альбом EVERGREY выйдет зимой

10 сен 2018 : 		 Название нового альбома EVERGREY

18 окт 2017 : 		 Переиздания EVERGREY выйдут в декабре

5 май 2017 : 		 Видео с текстом от EVERGREY

11 ноя 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Я первая не из семьи Tom'a, кто спел на альбоме EVERGREY»

25 окт 2016 : 		 Новое видео EVERGREY

29 сен 2016 : 		 Новое видео EVERGREY

3 сен 2016 : 		 Видео с текстом от EVERGREY

18 авг 2016 : 		 Новое видео EVERGREY

29 июл 2016 : 		 Новое видео EVERGREY

24 июн 2016 : 		 Новый альбом EVERGREY выйдет осенью

12 мар 2016 : 		 Клавишник EVERGREY выпустил сольный альбом

10 окт 2015 : 		 Новое видео клавишника EVERGREY

5 сен 2015 : 		 Видео с выступления EVERGREY

1 сен 2015 : 		 Видео с выступления EVERGREY

20 июн 2015 : 		 Новое видео EVERGREY

2 июн 2015 : 		 Клавишник EVERGREY выпустил сольный альбом

26 ноя 2014 : 		 Новое видео EVERGREY

29 сен 2014 : 		 Видео с выступления EVERGREY

28 авг 2014 : 		 EPK от EVERGREY

14 авг 2014 : 		 Новое видео EVERGREY

19 июн 2014 : 		 Обложка нового альбома EVERGREY

7 июн 2014 : 		 Новый альбом EVERGREY выйдет в сентябре

29 янв 2014 : 		 EVERGREY на AFM RECORDS

2 дек 2013 : 		 Видео гитариста EVERGREY/AVATARIUM

28 июн 2013 : 		 Гитарист EVERGREY выпускает сольную работу

30 сен 2011 : 		 Сборник лучшего от EVERGREY

24 мар 2011 : 		 Видео с 'секретного' концерта EVERGREY

7 мар 2011 : 		 Видео с акустического шоу EVERGREY

9 фев 2011 : 		 Новое видео EVERGREY

2 фев 2011 : 		 Новая песня EVERGREY

29 янв 2011 : 		 Новая песня EVERGREY

6 янв 2011 : 		 Семплы с нового альбома EVERGREY

18 ноя 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EVERGREY

20 сен 2010 : 		 EVERGREY завершили работу над альбомом

8 май 2010 : 		 EVERGREY: Время перемен

23 апр 2010 : 		 EVERGREY о новом альбоме

28 мар 2010 : 		 EVERGREY: "Грядут большие перемены..."

7 авг 2008 : 		 Новая песня от EVERGREY

2 авг 2008 : 		 Новый альбом EVERGREY выйдет в сентябре

16 май 2008 : 		 Подробности о новом альбоме EVERGREY

17 мар 2008 : 		 Стало известно название нового альбома EVERGREY

12 ноя 2007 : 		 Вокалист EVERGREY на новом альбоме CROWN OF GLORY

18 окт 2007 : 		 EVERGREY снимут процесс записи альбома для DVD

16 окт 2007 : 		 EVERGREY: вести из студии

6 авг 2007 : 		 EVERGREY представили нового басиста

5 авг 2007 : 		 EVERGREY представят нового басиста в понедельник

2 июл 2007 : 		 EVERGREY: новый альбом выйдет до Рождества

19 апр 2007 : 		 EVERGREY снова остались без басиста

8 дек 2006 : 		 EVERGREY начали работать на новым альбомом

26 июл 2006 : 		 EVERGREY сменили басиста

20 мар 2006 : 		 Опубликовано видео EVERGREY "Monday Morning Apocalypse"

11 фев 2006 : 		 EVERGREY работают над новым видео-клипом

24 янв 2006 : 		 EVERGREY придумали название альбому

8 ноя 2005 : 		 EVERGREY готовятся засесть в студии

5 сен 2002 : 		 Evergrey в студии

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Новый альбом EVERGREY выйдет зимой

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EVERGREY выпустят новую работу, получившую название "The Atlantic", 25 января. За сведение материала вновь отвечал Jacob Hansen. По словам вокалиста группы, это "самый тяжелый, мрачный и, возможно, самый разнообразный альбом в карьере".

Трек-лист:

01. A Silent Arc

02. Weightless

03. All I Have

04. A Secret Atlantis

05. The Tidal

06. End Of Silence

07. Currents

08. Departure

09. The Beacon

10. This Ocean



EVERGREY: 'The Atlantic' Album Details Revealed




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Xander
21 окт 2018, 19:03		Жду с нетерпением!
Вообще зима обещает быть щедрой на релизы)


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