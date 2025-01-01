Arts
Новости
Evergrey

6 ноя 2025 : 		 Новое видео EVERGREY

4 июн 2024 : 		 Новое видео EVERGREY

17 май 2024 : 		 EVERGREY покинул барабанщик

7 май 2024 : 		 Новое видео EVERGREY

11 апр 2024 : 		 Новое видео EVERGREY

28 мар 2024 : 		 Новое видео EVERGREY

14 дек 2023 : 		 Фрагмент нового релиза EVERGREY

15 ноя 2023 : 		 Спой с EVERGREY

3 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза EVERGREY

24 окт 2023 : 		 Юбилейный альбом EVERGREY зимой

8 фев 2023 : 		 FLOOR JANSEN присоединилась на сцене к EVERGREY

6 сен 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

4 июн 2022 : 		 Успехи EVERGREY в чартах

20 май 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

28 апр 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

24 мар 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

24 фев 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

24 янв 2022 : 		 Концертное видео EVERGREY

20 дек 2021 : 		 PAT REILLY и вокалист EVERGREY записали песню

11 дек 2021 : 		 Концертное видео EVERGREY

26 авг 2021 : 		 EVERGREY на NAPALM RECORDS

3 май 2021 : 		 Концертный альбом EVERGREY будет переиздан

27 фев 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER на новом альбоме EVEGREY: Видео

4 фев 2021 : 		 Новое видео EVERGREY

11 янв 2021 : 		 Новое видео EVERGREY

17 дек 2020 : 		 Вокалист DREAM THEATER на новом альбоме EVEGREY
Новое видео EVERGREY



OXYGEN!, новое видео EVERGREY, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 22

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом