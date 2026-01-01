×
Фраза, имя группы
Дата :
с
по
все новости группы
Evergrey
Швеция
Progressive Metal
http://www.evergrey.net
Myspace:
http://www.myspace.com/officialevergrey
Facebook:
https://www.facebook.com/Evergrey
12 фев 2026
:
Новый альбом EVERGREY выйдет летом
6 ноя 2025
:
Новое видео EVERGREY
4 июн 2024
:
Новое видео EVERGREY
17 май 2024
:
EVERGREY покинул барабанщик
7 май 2024
:
Новое видео EVERGREY
11 апр 2024
:
Новое видео EVERGREY
28 мар 2024
:
Новое видео EVERGREY
14 дек 2023
:
Фрагмент нового релиза EVERGREY
15 ноя 2023
:
Спой с EVERGREY
3 ноя 2023
:
Фрагмент нового релиза EVERGREY
24 окт 2023
:
Юбилейный альбом EVERGREY зимой
8 фев 2023
:
FLOOR JANSEN присоединилась на сцене к EVERGREY
6 сен 2022
:
Новое видео EVERGREY
4 июн 2022
:
Успехи EVERGREY в чартах
20 май 2022
:
Новое видео EVERGREY
28 апр 2022
:
Новое видео EVERGREY
24 мар 2022
:
Новое видео EVERGREY
24 фев 2022
:
Новое видео EVERGREY
24 янв 2022
:
Концертное видео EVERGREY
20 дек 2021
:
PAT REILLY и вокалист EVERGREY записали песню
11 дек 2021
:
Концертное видео EVERGREY
26 авг 2021
:
EVERGREY на NAPALM RECORDS
3 май 2021
:
Концертный альбом EVERGREY будет переиздан
27 фев 2021
:
Вокалист DREAM THEATER на новом альбоме EVEGREY: Видео
4 фев 2021
:
Новое видео EVERGREY
11 янв 2021
:
Новое видео EVERGREY
17 дек 2020
:
Вокалист DREAM THEATER на новом альбоме EVEGREY
4 дек 2020
:
Видео с текстом от EVERGREY
2 дек 2020
:
Обложка и трек-лист нового альбома EVERGREY
9 ноя 2020
:
EVERGREY завершили работу над альбомом
23 май 2020
:
Обучающее видео от EVERGREY
22 янв 2020
:
Вокалист EVERGREY о новом диске: «Это моя личная история»
27 авг 2019
:
Видео с выступления EVERGREY
22 мар 2019
:
Новое видео EVERGREY
30 янв 2019
:
Новое видео EVERGREY
18 янв 2019
:
Новая песня EVERGREY
12 янв 2019
:
Новое видео EVERGREY
23 ноя 2018
:
Новое видео EVERGREY
21 окт 2018
:
Новый альбом EVERGREY выйдет зимой
10 сен 2018
:
Название нового альбома EVERGREY
18 окт 2017
:
Переиздания EVERGREY выйдут в декабре
5 май 2017
:
Видео с текстом от EVERGREY
11 ноя 2016
:
Вокалистка NIGHTWISH: «Я первая не из семьи Tom'a, кто спел на альбоме EVERGREY»
25 окт 2016
:
Новое видео EVERGREY
29 сен 2016
:
Новое видео EVERGREY
3 сен 2016
:
Видео с текстом от EVERGREY
18 авг 2016
:
Новое видео EVERGREY
29 июл 2016
:
Новое видео EVERGREY
24 июн 2016
:
Новый альбом EVERGREY выйдет осенью
12 мар 2016
:
Клавишник EVERGREY выпустил сольный альбом
10 окт 2015
:
Новое видео клавишника EVERGREY
5 сен 2015
:
Видео с выступления EVERGREY
1 сен 2015
:
Видео с выступления EVERGREY
20 июн 2015
:
Новое видео EVERGREY
2 июн 2015
:
Клавишник EVERGREY выпустил сольный альбом
26 ноя 2014
:
Новое видео EVERGREY
29 сен 2014
:
Видео с выступления EVERGREY
28 авг 2014
:
EPK от EVERGREY
14 авг 2014
:
Новое видео EVERGREY
19 июн 2014
:
Обложка нового альбома EVERGREY
7 июн 2014
:
Новый альбом EVERGREY выйдет в сентябре
29 янв 2014
:
EVERGREY на AFM RECORDS
2 дек 2013
:
Видео гитариста EVERGREY/AVATARIUM
28 июн 2013
:
Гитарист EVERGREY выпускает сольную работу
30 сен 2011
:
Сборник лучшего от EVERGREY
24 мар 2011
:
Видео с 'секретного' концерта EVERGREY
7 мар 2011
:
Видео с акустического шоу EVERGREY
9 фев 2011
:
Новое видео EVERGREY
2 фев 2011
:
Новая песня EVERGREY
29 янв 2011
:
Новая песня EVERGREY
6 янв 2011
:
Семплы с нового альбома EVERGREY
18 ноя 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома EVERGREY
20 сен 2010
:
EVERGREY завершили работу над альбомом
8 май 2010
:
EVERGREY: Время перемен
23 апр 2010
:
EVERGREY о новом альбоме
28 мар 2010
:
EVERGREY: "Грядут большие перемены..."
7 авг 2008
:
Новая песня от EVERGREY
2 авг 2008
:
Новый альбом EVERGREY выйдет в сентябре
16 май 2008
:
Подробности о новом альбоме EVERGREY
17 мар 2008
:
Стало известно название нового альбома EVERGREY
12 ноя 2007
:
Вокалист EVERGREY на новом альбоме CROWN OF GLORY
18 окт 2007
:
EVERGREY снимут процесс записи альбома для DVD
16 окт 2007
:
EVERGREY: вести из студии
6 авг 2007
:
EVERGREY представили нового басиста
5 авг 2007
:
EVERGREY представят нового басиста в понедельник
2 июл 2007
:
EVERGREY: новый альбом выйдет до Рождества
19 апр 2007
:
EVERGREY снова остались без басиста
8 дек 2006
:
EVERGREY начали работать на новым альбомом
26 июл 2006
:
EVERGREY сменили басиста
20 мар 2006
:
Опубликовано видео EVERGREY "Monday Morning Apocalypse"
11 фев 2006
:
EVERGREY работают над новым видео-клипом
24 янв 2006
:
EVERGREY придумали название альбому
8 ноя 2005
:
EVERGREY готовятся засесть в студии
5 сен 2002
:
Evergrey в студии
сегодня
Новый альбом EVERGREY выйдет летом
EVERGREY сообщили о том, что их новая работа, получившая название "Architects Of A New Weave", будет выпущена пятого июня на Napalm Records.
+0
-0
Сообщений нет
просмотров: 58
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Сообщений нет