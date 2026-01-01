Вокалист EVERGREY: «Henrik не сказал нам, почему он решился на такой шаг»



TOM S. ENGLUND в недавнем интервью ответил на вопрос о том, принимал ли Henrik Danhage участие в создании нового альбома "Architects Of A New Weave":



«Henrik вообще не принимал участия, так что этот альбом сделали мы вчетвером. Когда нам не удалось наладить коммуникацию с Henrik'ом, пришлось принимать решение, потому что мы уже переходили к сведению, а гитарных соло у нас не было. В общем, вся суть была именно в этом. Ритм-гитары на последних пяти альбомах, по сути, записывал я. И мне не хотелось звать какого-нибудь супер-блестящего гитариста из другой группы или ещё какого-нибудь известного музыканта просто ради того, чтобы на альбоме был гитарист. Поэтому я спросил Johan'a, нашего басиста, сможет ли он сыграть половину соло, и он смог. Так что половину соло играет Johan. В идеальном мире Stephen пришёл бы в группу раньше, но этого не произошло. И мы не хотели привлекать кого-то со стороны. Мы хотели, чтобы это был альбом группы EVERGREY, и теперь он действительно таким и является. Так что это работа нас четверых: Simen, Johan, Rikard и меня. И это очень круто.



На вопрос, почему Henrik покинул EVERGREY, Tom ответил:



«Честно говоря, вам нужно спросить об этом его. Он так и не сказал нам, почему решил поступить именно так. Но мы попросили его кое-что изменить. Мы попросили его участвовать в жизни группы. Когда деньги делятся на пятерых, нужно работать. Думаю, это как в футбольной команде: если у тебя есть команда, то все пять человек — или все одиннадцать — должны играть за одну команду, хотеть одного и того же, быть настолько же мотивированными и голодными до игры за команду, как и остальные. А если нет, тогда, наверное, стоит заниматься чем-то другим. Но мы на самом деле не знаем. Мы попросили его о некоторых изменениях, а он просто не ответил.



Говоря о том, что Niemann записал гитарные соло для «Architects Of A New Weave», Tom сказал:



«Считаю, что для нас это был идеальный вариант. Вместо того чтобы, как я уже говорил, приглашать на запись Yngwie Malmsteen'a или какого-нибудь суперизвестного YouTube-гитариста вроде Ola Englund'a. Поскольку большую часть музыки всё равно написали мы с Johan'ом, он знает этот материал. В этом и разница — он пришёл уже понимая музыку. Конечно, мне пришлось довольно много его продюсировать, но он потрясающий гитарист. И ещё он играет соло именно так, как мне нравится больше всего. Это такие соло, которые можно напевать, в духе Adrian'a Smith'a. Так что, да, по-моему, всё получилось идеально. Не думаю, что кому-то будет не хватать соло-партий, это уж точно. Более того, на этом альбоме вообще очень много гитарных соло.



Говоря о приходе Stephen'a Platt'a в EVERGREY после того, как он уже подменял Henrik'a на концертах, Tom сказал:



«Да, мы никуда не спешили. Альбом уже был записан и сведен. Мы отыграли с ним длинный тур, успели хорошо его узнать и на самом деле предложили ему вступить в группу всего около четырёх недель назад, так что это произошло не так давно. Нам казалось, что он согласится, но никогда не знаешь наверняка, потому что у него ещё были обязательства перед SCAR SYMMETRY и всё такое. Но, похоже, теперь это не проблема, поскольку, по словам Per'a Nilsson'a, SCAR SYMMETRY сейчас не гастролируют. Может быть, играют какие-то отдельные концерты время от времени. По крайней мере, именно это я слышал. Так что всё хорошо».







