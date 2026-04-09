The World Is On Fire , новое видео EVERGREY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Architects Of A New Weave", который будет выпущен пятого июня на Napalm Records. Этим клипом коллектив представил нового гитариста Stephen Platt (Scar Symmetry), который уже играл с группой на концертах в прошлом году.



«Мы уже отыграли много концертов со Stephen Platt'ом, он невероятно приятный человек, вдобавок к тому, что он блестящий гитарист, и мы очень рады, что он присоединился к нам в качестве постоянного участника!»



Stephen Platt: «Я очень счастлив стать новым гитаристом EVERGREY. Я уже давно являюсь поклонником этой группы, и для меня большая честь, что меня пригласили такие замечательные музыканты и люди. С нетерпением жду, что нас ждет в будущем!»



Tom S. Englund о новом сингле “The World Is On Fire”. «“The World Is On Fire" была одной из тех редких песен, которые проникали в мою душу и выражали чувства, которые я еще до конца не осознавал. И снова, как и в случае с песней "Save Us", она бьет не в бровь, а в глаз. Для меня это не просто нытье — это восстание. Это непокорная позиция против сил, которые процветают на хаосе, страхе и молчании. Они хотят, чтобы мы были напуганы, заткнулись и уступили. Но все, чего мы хотим, — это вырастить свободных духом, свободомыслящих и независимых детей, которые смогут помочь построить мир лучший — для нас, для них и для всех тех, кто будет после. Разрушительное отсутствие сострадания и человечности лежит в основе всего, что мы видим вокруг себя. Эта песня — не пассивное приятие или простое описание нашей разрушенной реальности. Так мы смело рисуем картину мира, который отказываемся принимать!»















