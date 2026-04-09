*

Evergrey

*



9 апр 2026 : 		 Новое видео EVERGREY

8 апр 2026 : 		 EVERGREY расстались с гитаристом

5 мар 2026 : 		 Новое видео EVERGREY

12 фев 2026 : 		 Новый альбом EVERGREY выйдет летом

6 ноя 2025 : 		 Новое видео EVERGREY

4 июн 2024 : 		 Новое видео EVERGREY

17 май 2024 : 		 EVERGREY покинул барабанщик

7 май 2024 : 		 Новое видео EVERGREY

11 апр 2024 : 		 Новое видео EVERGREY

28 мар 2024 : 		 Новое видео EVERGREY

14 дек 2023 : 		 Фрагмент нового релиза EVERGREY

15 ноя 2023 : 		 Спой с EVERGREY

3 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза EVERGREY

24 окт 2023 : 		 Юбилейный альбом EVERGREY зимой

8 фев 2023 : 		 FLOOR JANSEN присоединилась на сцене к EVERGREY

6 сен 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

4 июн 2022 : 		 Успехи EVERGREY в чартах

20 май 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

28 апр 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

24 мар 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

24 фев 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

24 янв 2022 : 		 Концертное видео EVERGREY

20 дек 2021 : 		 PAT REILLY и вокалист EVERGREY записали песню

11 дек 2021 : 		 Концертное видео EVERGREY

26 авг 2021 : 		 EVERGREY на NAPALM RECORDS

3 май 2021 : 		 Концертный альбом EVERGREY будет переиздан
| - |

|||| сегодня

Новое видео EVERGREY



The World Is On Fire , новое видео EVERGREY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Architects Of A New Weave", который будет выпущен пятого июня на Napalm Records. Этим клипом коллектив представил нового гитариста Stephen Platt (Scar Symmetry), который уже играл с группой на концертах в прошлом году.

«Мы уже отыграли много концертов со Stephen Platt'ом, он невероятно приятный человек, вдобавок к тому, что он блестящий гитарист, и мы очень рады, что он присоединился к нам в качестве постоянного участника!»

Stephen Platt: «Я очень счастлив стать новым гитаристом EVERGREY. Я уже давно являюсь поклонником этой группы, и для меня большая честь, что меня пригласили такие замечательные музыканты и люди. С нетерпением жду, что нас ждет в будущем!»

Tom S. Englund о новом сингле “The World Is On Fire”. «“The World Is On Fire" была одной из тех редких песен, которые проникали в мою душу и выражали чувства, которые я еще до конца не осознавал. И снова, как и в случае с песней "Save Us", она бьет не в бровь, а в глаз. Для меня это не просто нытье — это восстание. Это непокорная позиция против сил, которые процветают на хаосе, страхе и молчании. Они хотят, чтобы мы были напуганы, заткнулись и уступили. Но все, чего мы хотим, — это вырастить свободных духом, свободомыслящих и независимых детей, которые смогут помочь построить мир лучший — для нас, для них и для всех тех, кто будет после. Разрушительное отсутствие сострадания и человечности лежит в основе всего, что мы видим вокруг себя. Эта песня — не пассивное приятие или простое описание нашей разрушенной реальности. Так мы смело рисуем картину мира, который отказываемся принимать!»








9 апр 2026
K
KillTimer
В какую же шляпу скатились ((
 ||| =]
[=     =]
