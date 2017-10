сегодня



Переиздания EVERGREY выйдут в декабре 24 ноября на AFM Records состоится выпуск переизданий двух первых альбомов EVERGREY, "The Dark Discovery" (1998) и "Solitude, Dominance, Tragedy" (1999).



Переиздания будут дополнены эксклюзивными бонус-треками. Материал прошел ремастеринг, за который отвечал известный звукорежиссер Jacob Hansen (Volbeat, Amaranthe, Pretty Maids). А бразильский дизайнер Carlos Fides подготовил новое оформление.



Трек-лист “The Dark Discovery”

01. Blackened Dawn

02. December 26th

03. Dark Discovery

04. As Light Is Our Darkness

05. Beyond Salvation

06. Closed Eyes

07. Trust And Betrayal

08. Shadowed

09. When The River Calls

10. For Every Tear That Falls

11. To Hope Is To Fear

12. Closed Eyes (Demo Version)



Трек-лист “Solitude, Dominance, Tragedy”

01. Solitude Within

02. Nosferatu

03. The Shocking Truth

04. A Scattered Me

05. She Speaks To The Dead

06. When Darkness Falls

07. Words Mean Nothing

08. Damnation

09. The Corey Curse

10. To Hope Is To Fear (Demo Version) *

* on Digipak version only











