Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 27
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 27
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 23
[= ||| все новости группы



*

John 5

*



19 май 2026 : 		 JOHN 5 открыл первый европейский тур

21 окт 2025 : 		 JOHN 5 исполнил попурри MÖTLEY CRÜE

15 окт 2025 : 		 JOHN 5: «У меня простатит»

14 окт 2025 : 		 Новое видео JOHN 5

29 сен 2025 : 		 JOHN 5 о трех гитаристах, которые поменяли его жизнь

9 авг 2025 : 		 Новое видео JOHN 5

19 май 2025 : 		 Новое видео JOHN 5

31 мар 2025 : 		 JOHN 5 о своем музее KISS

22 мар 2025 : 		 JOHN 5 о Рэнди Роудсе

11 мар 2025 : 		 JOHN 5 познакомит со своей коллекцией KISS

11 фев 2025 : 		 Видео полного выступления JOHN 5

7 сен 2024 : 		 JOHN 5: «В 18 мне было хуже, чем сейчас»

22 июл 2024 : 		 JOHN 5 защищает группы, выступающие без оригинальных членов

13 июн 2024 : 		 Новое видео JOHN 5

10 мар 2024 : 		 JOHN 5 исполняет

29 фев 2024 : 		 Демонстрационное видео от JOHN 5

27 фев 2024 : 		 JOHN 5: «Я очень уважаю и люблю MICK'a MARS'a»

12 фев 2024 : 		 JOHN 5: «Я последний, кто сфоткался с Gene'ом в гриме»

2 фев 2024 : 		 JOHN 5 исполнил MÖTLEY CRÜE

29 янв 2024 : 		 JOHN 5 открыл тур

15 янв 2024 : 		 JOHN 5 о любимом альбоме METALLICA

28 окт 2023 : 		 Новый трек от JOHN 5

20 окт 2023 : 		 JOHN 5: «AC/DC поменяли мир»

12 апр 2023 : 		 JOHN 5 на альбоме Долли Партон

8 фев 2023 : 		 Новая песня JOHN 5

19 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет трек MÖTLEY CRÜE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOHN 5 открыл первый европейский тур



zoom
Выступлением 14 мая в Underworld in London, England, JOHN 5 открыл первый европейский тру:

01. Wicked World
02. Season Of The Witch (JOHN 5 AND THE CREATURES song)
03. The Ghost
04. Six Hundred And Sixty Six Pickers In Hell, CA
05. Howdy (JOHN 5 AND THE CREATURES song)
06. Strung Out
07. Fiend
08. La Express
09. Crank It - Living With Ghosts (JOHN 5 AND THE CREATURES song)
10. How High The Moon (Morgan Lewis cover)
11. Crazy Little Thing Called Love (QUEEN cover)
12. I Am John 5 (JOHN 5 AND THE CREATURES song)
13. Deviant
14. Georgia (On My Mind) (HOAGY CARMICHAEL AND HIS ORCHESTRA cover)
15. Sweet Dreams (Are Made Of This) (EURYTHMICS cover)
16. Que Pasa (JOHN 5 AND THE CREATURES song)
17. You Me And The Devil Makes Three
18. Moon Glow
19. The Black Grass Plague (JOHN 5 AND THE CREATURES song)
20. Mötley Crüe Medley




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 40

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом