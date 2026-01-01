JOHN 5 открыл первый европейский тур

Выступлением 14 мая в Underworld in London, England, JOHN 5 открыл первый европейский тру:



01. Wicked World

02. Season Of The Witch (JOHN 5 AND THE CREATURES song)

03. The Ghost

04. Six Hundred And Sixty Six Pickers In Hell, CA

05. Howdy (JOHN 5 AND THE CREATURES song)

06. Strung Out

07. Fiend

08. La Express

09. Crank It - Living With Ghosts (JOHN 5 AND THE CREATURES song)

10. How High The Moon (Morgan Lewis cover)

11. Crazy Little Thing Called Love (QUEEN cover)

12. I Am John 5 (JOHN 5 AND THE CREATURES song)

13. Deviant

14. Georgia (On My Mind) (HOAGY CARMICHAEL AND HIS ORCHESTRA cover)

15. Sweet Dreams (Are Made Of This) (EURYTHMICS cover)

16. Que Pasa (JOHN 5 AND THE CREATURES song)

17. You Me And The Devil Makes Three

18. Moon Glow

19. The Black Grass Plague (JOHN 5 AND THE CREATURES song)

20. Mötley Crüe Medley





