JOHN 5 исполнил попурри MÖTLEY CRÜE



Видео с выступления JOHN 5 18 октября в Goldfield Trading Post in Roseville, California, в рамках которого он исполнил попурри из песен MÖTLEY CRÜE, доступно для просмотра ниже.











