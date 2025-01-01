JOHN 5 исполнил попурри MÖTLEY CRÜE

4 янв 2023 :
JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE
28 дек 2022 :
JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE
6 дек 2022 :
JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE
30 ноя 2022 :
JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE
23 ноя 2022 :
JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE
12 ноя 2022 :
JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE
3 авг 2022 :
PETER CRISS поздравил JOHN 5
20 апр 2022 :
JOHN 5 — о документальном фильме
19 апр 2022 :
JOHN 5 — об инциденте с MARILYN'ом MANSON'ом в 2003 году
4 апр 2022 :
JOHN 5 — о поступке Уилла Смита
8 мар 2022 :
Видео с выступления JOHN 5
15 фев 2022 :
LZZY HALE и JOHN 5 на новом сингле RAY WYLIE HUBBARD
4 янв 2022 :
GEORGE LYNCH: «Это я посоветовал JOHN 5 выпускать по песне в месяц»
16 ноя 2021 :
JOHN 5: «Из-за COVID я потерял ряд близких друзей»
4 ноя 2021 :
Новое видео JOHN 5
1 ноя 2021 :
JOHN 5: «Первый и последний раз я пил с Даймом»
6 окт 2021 :
JOHN 5 — о возвращении на сцену
1 окт 2021 :
JOHN 5 — о появлении на пластинке DAVE'a MUSTAINE'a
24 сен 2021 :
Новое видео JOHN 5
27 авг 2021 :
JOHN 5 исполнил трек, записанный с DAVE'ом MUSTAINE'ом
25 авг 2021 :
JOHN 5 исполняет попурри RUSH, ZZ TOP, BLACK SABBATH, THE POLICE, METALLICA
21 июл 2021 :
DAVE MUSTAINE на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES
29 июн 2021 :
PETER CRISS на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES
28 ноя 2020 :
JOHN 5 рассказывает о своей коллекции KISS
31 авг 2020 :
Трейлер концертного релиза JOHN 5
25 июн 2020 :
JOHN 5 на карантине
8 июн 2020 :
CHARLIE BENANTE и JOHN 5 исполнили кавер KISS
6 апр 2020 :
Обучающее видео от JOHN 5
14 дек 2019 :
JOHN 5 AND THE CREATURES планируют выпустить концертный альбом
3 сен 2019 :
JOE BONAMASSA присоединился к JOHN 5 для исполнения песни Джими Хендрикса
2 авг 2019 :
Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES
2 апр 2019 :
Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES
4 мар 2019 :
ALICE COOPER присоединился на сцене к JOHN 5 AND THE CREATURES
3 мар 2019 :
Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES
23 фев 2019 :
JOHN 5 выпустит альбом летом
2 фев 2019 :
Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES
29 янв 2019 :
ACE FREHLEY присоединился на сцене к JOHN 5
2 янв 2019 :
Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES
17 ноя 2018 :
Новый альбом JOHN 5 AND THE CREATURES выйдет в 2019
21 апр 2018 :
SEBASTIAN BACH присоединился к JOHN 5 на сцене
14 апр 2018 :
SEBASTIAN BACH, STEPHEN PEARCY присоединились на сцене к JOHN 5
2 мар 2018 :
Мультикамерная съёмка с выступления JOHN 5
28 янв 2018 :
Концертный трек JOHN 5 AND THE CREATURES
4 дек 2017 :
Концертный альбом JOHN 5 AND THE CREATURES выйдет в январе
18 окт 2017 :
Кавер-версия METALLICA от JOHN 5
6 мар 2017 :
JOHN 5 открыл тур
3 янв 2017 :
Новый альбом JOHN 5 выйдет весной
1 авг 2016 :
Новое видео JOHN 5
1 май 2016 :
Новое видео JOHN 5
1 апр 2016 :
Новое видео JOHN 5
11 мар 2016 :
Полный концерт JOHN 5
2 мар 2016 :
Новое видео JOHN 5
1 фев 2016 :
Новое видео JOHN 5
2 янв 2016 :
Новое видео JOHN 5
11 дек 2015 :
Обложка нового сингла JOHN 5
3 дек 2015 :
JOHN 5 встретит новый год новым видео
10 ноя 2015 :
JOHN 5 исполнил кавер-версию хита Майкла Джексона
7 ноя 2015 :
ROB ZOMBIE, DOYLE WOLFGANG VON FRANKENSTEIN присоединились на сцене к JOHN 5
21 окт 2015 :
JOHN 5 о новом CD/DVD
18 фев 2015 :
Бывший басист VAN HALEN присоединился на сцене к JOHN 5
2 янв 2015 :
JOHN 5 обзавёлся собственной газировкой
30 ноя 2014 :
Последний альбом JOHN 5 вышел на компакт диске
20 ноя 2014 :
JOHN 5: «Рок не мёртв, но индустрия изменилась»
23 июл 2014 :
JOHN 5: «Мы записали отличный альбом с David'ом Lee Roth'ом»
12 июн 2014 :
Новая песня JOHN 5
22 май 2014 :
Новый сингл JOHN 5 выйдет в июне
10 май 2014 :
Новый сингл JOHN 5 выйдет в июле
20 мар 2014 :
Название нового альбома JOHN 5
3 сен 2013 :
JOHN 5 сообщил, что на новом альбоме будет много гостей
5 май 2013 :
JOHN 5 получил награду Revolver Golden Gods в категории 'Best Guitarist'
26 мар 2013 :
JOHN 5 заключил соглашение с DEAN MARKLEY
24 дек 2012 :
Новое видео JOHN 5
19 апр 2012 :
Гитарист JOHN 5 хочет, чтобы каждый сольный альбом был «особенным»
23 мар 2012 :
Фрагмент нового DVD JOHN 5
24 фев 2012 :
Новый альбом JOHN 5 выйдет в мае
9 фев 2012 :
Трейлер к новому альбому JOHN 5
3 фев 2012 :
Обложку для нового альбома JOHN 5 создал Rob Zombie
8 ноя 2011 :
JOHN 5 выпустил новый сингл
31 окт 2011 :
Новое видео JOHN 5
29 сен 2011 :
JOHN 5 выпустил новый сингл
31 авг 2011 :
JOHN 5 выпустил кавер-версию хита Майкла Джексона
12 май 2010 :
Новый альбом JOHN 5 доступен для прослушивания
9 апр 2010 :
Тизер нового альбома JOHN 5
24 мар 2010 :
Новый альбом JOHN 5 выйдет в мае
3 мар 2010 :
Новый трек и обложка альбома JOHN 5
5 ноя 2008 :
JOHN 5 выпускает DVD
