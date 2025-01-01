Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 38
*Умер Эйс Фрейли 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 38
*Умер Эйс Фрейли 21
[= ||| все новости группы



*

John 5

*



21 окт 2025 : 		 JOHN 5 исполнил попурри MÖTLEY CRÜE

15 окт 2025 : 		 JOHN 5: «У меня простатит»

14 окт 2025 : 		 Новое видео JOHN 5

29 сен 2025 : 		 JOHN 5 о трех гитаристах, которые поменяли его жизнь

9 авг 2025 : 		 Новое видео JOHN 5

19 май 2025 : 		 Новое видео JOHN 5

31 мар 2025 : 		 JOHN 5 о своем музее KISS

22 мар 2025 : 		 JOHN 5 о Рэнди Роудсе

11 мар 2025 : 		 JOHN 5 познакомит со своей коллекцией KISS

11 фев 2025 : 		 Видео полного выступления JOHN 5

7 сен 2024 : 		 JOHN 5: «В 18 мне было хуже, чем сейчас»

22 июл 2024 : 		 JOHN 5 защищает группы, выступающие без оригинальных членов

13 июн 2024 : 		 Новое видео JOHN 5

10 мар 2024 : 		 JOHN 5 исполняет

29 фев 2024 : 		 Демонстрационное видео от JOHN 5

27 фев 2024 : 		 JOHN 5: «Я очень уважаю и люблю MICK'a MARS'a»

12 фев 2024 : 		 JOHN 5: «Я последний, кто сфоткался с Gene'ом в гриме»

2 фев 2024 : 		 JOHN 5 исполнил MÖTLEY CRÜE

29 янв 2024 : 		 JOHN 5 открыл тур

15 янв 2024 : 		 JOHN 5 о любимом альбоме METALLICA

28 окт 2023 : 		 Новый трек от JOHN 5

20 окт 2023 : 		 JOHN 5: «AC/DC поменяли мир»

12 апр 2023 : 		 JOHN 5 на альбоме Долли Партон

8 фев 2023 : 		 Новая песня JOHN 5

19 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет трек MÖTLEY CRÜE

11 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOHN 5 исполнил попурри MÖTLEY CRÜE



zoom
Видео с выступления JOHN 5 18 октября в Goldfield Trading Post in Roseville, California, в рамках которого он исполнил попурри из песен MÖTLEY CRÜE, доступно для просмотра ниже.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 50

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом