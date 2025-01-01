Arts
Новости
*

John 5

*



14 окт 2025 : 		 Новое видео JOHN 5

29 сен 2025 : 		 JOHN 5 о трех гитаристах, которые поменяли его жизнь

9 авг 2025 : 		 Новое видео JOHN 5

19 май 2025 : 		 Новое видео JOHN 5

31 мар 2025 : 		 JOHN 5 о своем музее KISS

22 мар 2025 : 		 JOHN 5 о Рэнди Роудсе

11 мар 2025 : 		 JOHN 5 познакомит со своей коллекцией KISS

11 фев 2025 : 		 Видео полного выступления JOHN 5

7 сен 2024 : 		 JOHN 5: «В 18 мне было хуже, чем сейчас»

22 июл 2024 : 		 JOHN 5 защищает группы, выступающие без оригинальных членов

13 июн 2024 : 		 Новое видео JOHN 5

10 мар 2024 : 		 JOHN 5 исполняет

29 фев 2024 : 		 Демонстрационное видео от JOHN 5

27 фев 2024 : 		 JOHN 5: «Я очень уважаю и люблю MICK'a MARS'a»

12 фев 2024 : 		 JOHN 5: «Я последний, кто сфоткался с Gene'ом в гриме»

2 фев 2024 : 		 JOHN 5 исполнил MÖTLEY CRÜE

29 янв 2024 : 		 JOHN 5 открыл тур

15 янв 2024 : 		 JOHN 5 о любимом альбоме METALLICA

28 окт 2023 : 		 Новый трек от JOHN 5

20 окт 2023 : 		 JOHN 5: «AC/DC поменяли мир»

12 апр 2023 : 		 JOHN 5 на альбоме Долли Партон

8 фев 2023 : 		 Новая песня JOHN 5

19 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет трек MÖTLEY CRÜE

11 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

4 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

28 дек 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE
|||| сегодня

Новое видео JOHN 5



“Moon Glow”, новое видео группы JOHN 5, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ghost", выпущенного 10 октября:

01. Wicked World
02. Deviant (ft. Stephen Perkins on drums)
03. Strung Out
04. L.A. Express
05. Hollywood Story
06. Fiend (ft. Kenny Aronoff on drums)
07. Ghost
08. Moon Glow (ft. Matt Bissonette on bass and Marco Minnemann on drums)
09. You, Me And The Devil Makes Three (ft. Tommy Lee on hand claps and foot stomps)
10. Executioner (ft. Gregg Bissonette on drums)




просмотров: 114

