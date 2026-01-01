|||| 27 май 2026

Новый альбом KAMELOT выйдет летом



zoom
KAMELOT выпустят новую работу, получившую название "Dark Asylum", 28 августа на Napalm Records. Продюсером материала был Sascha Paeth, за сведение и мастеринг отвечал Jacob Hansen. Альбом будет доступен на виниле разных цветов, на CD в нескольких вариантах, а также в цифровом варианте и кассете.

Thomas Youngblood: «"Dark Asylum" рассказывает о душе, запертой в мире масок, обрывочных воспоминаний и душевных мук, блуждающей по бесконечным залам Рейвен-Хилла в поисках истины, самоидентичности и искупления. То, что начинается как спуск во тьму, постепенно превращается в путешествие пробуждения, где под страхом, иллюзией и хаосом скрывается возможность исцеления, надежды и, в конечном итоге, путь из тени в Святилище. Альбом исследует двойственность между отчаянием и спасением, стирая границы между реальностью и безумием с помощью театрального повествования, запоминающейся атмосферы и глубоко эмоциональных тем».

Tommy Karevik добавляет: «"Dark Asylum" приглашает слушателей в потаенные чертоги человеческого разума. Это путешествие, где за каждой дверью открывается своя история, но все они глубоко связаны между собой. В своей основе альбом исследует двойственность человеческой природы: постоянное напряжение между страхом и надеждой, хаосом и безмолвием, разрушением и исцелением. "Dark Asylum" отражает борьбу за сохранение здравомыслия в холодном и бесплодном мире, при этом в конечном итоге открывая, что спасение — это не то, что можно найти вовне, а то, что уже существует внутри каждого из нас. Благодаря самопознанию, осознанности и внутреннему миру исцеление становится возможным. Эта концепция открыла дверь к более кинематографическому и запоминающемуся звуковому ландшафту, позволив нам экспериментировать с более мрачными и зловещими музыкальными темами».

Трек-лист:

01. Sanctorium
02. Ashen World (feat. Ignacia Fernández)
03. ⁠Dark Asylum
04. Sanctuary (feat. Clémentine Delauney & Ignacia Fernández)
05. Nocte Veritas
06. One Last Masquerade (feat. Tobias Sammet)
07. ⁠Ivy, My Dear
08. Godlike Alchemy
09. The Sleeping Mind (Orphic Paradigm)
10. Kaleidoscope
11. Enigma (Think Of Me)
12. Cassandra's Disease
13. Beneath the Moon (Tunglið) (feat. Rannveig Sif Sigurðardóttir, Sólveig Sara Leupold, Lea-Sophie Fischer)
14. ⁠The Puppet King
15. ⁠Sanctum Requiem




