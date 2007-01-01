6 фев 2018



KAMELOT сменили барабанщика KAMELOT расстались с барабанщиком Casey Grillo, на место которого взяли Johan "Jo" Nunez.



«Casey был моим другом и коллегой почти двадцать лет. Мы много видели и сделали как в KAMELOT так и вне группы и как его друзья, группа уважает его решение. Я уверен, что мы по-прежнему будем зависать с ним вместе когда предоставится такая возможность» — говорит Thomas Youngblood.



«Во-первых я бы хотел поблагодарить всех поклонников группы по всему миру за поддержку меня в команде. Она дала возможность путешествовать по миру, встречаться с замечательными людьми, узнать о таких разных и интересных культурах и подарила одни из самых запоминающихся моментов моей жизни. В силу занятости в других сферах, а также растущему делу DrumStatic.com, мне стало очевидно, что настал момент исследовать и сфокусироваться на новых возможностях без ущерба для нужд KAMELOT. Я искренне прошу вас всех тепло принять Johan'a Nurez'a — он отличный парень и достойно продолжит мое дело!»



29-летний Johan "Jo" Nunez известен по выступлениям и записям альбомов с такими музыкантами как Marty Freedman, Gus G., FIREWIND, NIGHTRAGE и другими.



«Мы знаем его по турам и он уже отработал с нами в течении европейских гастролей. Он уникальный барабанщик и для меня был первым кандидатом для этой позиции. Обязательно окажите ему теплый прием и замучьте просьбами о фото — он классный парень!» — говорит басист команды, Sean Tibbetts.



«Я очень рад стать новым участником семьи KAMELOT! Я знаю команду более 15 лет и всегда смотрел на Casey как на гуру, так что для меня было огромной честью получить приглашение занять его место. Я уже ездил с группой в прошлом и видел, как они преданны и как любят своих поклонников! Все участники группы и техники просто прекрасные люди и уже сделали все возможное, чтобы я чувствовал себя как дома, так что я очень рад, что уже совсем скоро мы сможем вновь встретиться с вами на концертах!!»















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