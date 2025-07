сегодня



Бывший вокалист KAMELOT отметил юбилей "The Black Halo"



Видео с выступления ROY KHAN на концерте в Tokio Marine Hall in São Paulo, Brazilотметил двадцатилетие альбома "The Black Halo":



01. When The Lights Are Down (KAMELOT)

02. Moonlight (KAMELOT)

03. Soul Society (KAMELOT)

04. The Haunting (Somewhere In Time) (KAMELOT)

05. Abandoned (KAMELOT)

06. Memento Mori (KAMELOT)

07. March Of Mephisto (KAMELOT)











