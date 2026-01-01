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Благодаря успеху сериала «Off Campus» о WARRANT вновь заговорили!



ERIK TURNER в недавнем интервью рассказал о том, что хит WARRANT «Cherry Pie» обрел новую жизнь и нашел новую аудиторию благодаря популярному сериалу «Off Campus» от Prime Video. Основанный на бестселлерах Elle Kennedy, этот молодежный сериал рассказывает об элитной хоккейной команде и девушках, которые играют важную роль в жизни ее игроков. Герои проходят через любовь, разочарования, самопознание, заводят крепкую дружбу и учатся справляться со сложностями взросления. Первый сезон, посвященный романтической истории между скромной автором песен Hannah Wells и звездным хоккеистом Briar University Garrett Graham, стал третьим по успешности дебютным сериалом в истории Prime Video, собрав 36 миллионов зрителей за первые две недели. В третьем эпизоде исполнение Hannah песни «Cherry Pie» в караоке стало одним из самых обсуждаемых моментов сезона. На вопрос, знал ли он заранее о том, что «Cherry Pie» прозвучит в «Off Campus», Erik ответил :



«Нет, я понятия не имел, что они собираются использовать эту песню. Телефон моей жены буквально разрывался. Все ее подруги писали сообщения: „О, мы только что услышали ‘Cherry Pie’ в сериале ‘Off Campus’!“ После этого мы сами начали его смотреть. Хороший сериал. И, конечно, когда добрались до третьей серии, где она поет ‘Cherry Pie’ в караоке, это было просто здорово… Классно видеть, что продюсеры, актеры и сценаристы получают от этого удовольствие. Мне нравится, что они не боятся быть немного дерзкими и раздвигать границы дозволенного. И это работает. Получается отличное развлечение. Все получают удовольствие — и мы тоже. Мы в полном восторге».



На вопрос, заметил ли WARRANT серьезный рост прослушиваний и загрузок песни после ее появления в сериале, Erik сказал:



«Думаю, да. Обычно мы выкладываем какое-нибудь видео, и оно набирает 20–40 тысяч просмотров. А сейчас некоторые ролики собирают по два миллиона просмотров. Так что разница огромная. Apple Music, Spotify — везде показатели резко выросли. Мы очень благодарны и невероятно рады. И здорово, что нашу музыку открывает для себя молодое поколение. Это круто».



Также Erik спросили, считает ли он появление «Cherry Pie» в «Off Campus» частью нынешнего возрождения глэм-металла.



«Не знаю, можно ли назвать это возрождением. Мы и так играем примерно по 50 концертов в год, и это продолжается уже давно. Но благодаря интернету и всему, что происходит онлайн, интерес к группе и к самой песне действительно вырос, и это замечательно. Нечто похожее уже происходило после выхода игры ‘Guitar Hero II’. Внезапно на наши концерты начали приходить дети со своими родителями и просить подписать игровые контроллеры. Тогда новое поколение тоже открыло для себя нашу музыку — это было где-то в 2007-м или, может быть, в 2004-м, точно не помню. Но даже тот всплеск интереса был не настолько масштабным, как сейчас».







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