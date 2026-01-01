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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 48
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 30
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 48
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 30
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
[= ||| все новости группы



*

Muse

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5 июн 2026 : 		 Новое видео MUSE

19 май 2026 : 		 Новая песня MUSE

12 май 2026 : 		 Новое видео MUSE

29 апр 2026 : 		 Концертное видео MUSE

27 апр 2026 : 		 Видео полного выступления MUSE

24 апр 2026 : 		 Новая песня MUSE

19 мар 2026 : 		 Новое видео MUSE

22 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления MUSE'07

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20 июн 2025 : 		 Новая песня MUSE

23 фев 2024 : 		 Новое видео MUSE

16 фев 2024 : 		 Новое видео MUSE

26 янв 2024 : 		 Новое видео MUSE

15 дек 2022 : 		 MYLÈNE FARMER в новом треке MUSE

25 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от MUSE

26 авг 2022 : 		 Новые клипы MUSE

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21 июл 2022 : 		 Новое видео MUSE

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3 июн 2022 : 		 Новое видео MUSE

17 мар 2022 : 		 Новое видео MUSE

13 янв 2022 : 		 Новое видео MUSE

10 июн 2021 : 		 Новая версия песни MUSE

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27 сен 2018 : 		 Новое видео MUSE
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Новое видео MUSE



Nightshift Superstar, новое видео MUSE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘The Wow! Signal’, релиз которого намечен на 26 июня на Warner Music:

The Dark Forest
Nightshift Superstar
Shimmering Scars
Cryogen
Be With You
Hexagons
The Sickness In You & I
Unravelling
Hush
Space Debris










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