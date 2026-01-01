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Новое видео SINNER feat. Ronnie Romero



Leave It All Behind, новое видео SINNER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Boom Bang Goodbye", релиз которого намечен на 31 июля.



«Эта песня идеально отражает всю магию современного хард-рока и мелодичного металла! Сочетание ностальгических мелодических мотивов 1980-х с ультра-тяжёлой современной ритм-секцией создаёт невероятно энергичный и зажигательный звуковой ландшафт! У Ronnie Romero потрясающе мощный голос, и он всегда демонстрирует мастер-класс вокального исполнения, особенно в сочетании с парящими мелодиями и массивными гитарными риффами!» http://www.matsinner.de







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