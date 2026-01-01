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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 30
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*Гитарист METALLICA упал на концерте в Дублине 21
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Sinner

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Новое видео SINNER feat. Ronnie Romero



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Leave It All Behind, новое видео SINNER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Boom Bang Goodbye", релиз которого намечен на 31 июля.

«Эта песня идеально отражает всю магию современного хард-рока и мелодичного металла! Сочетание ностальгических мелодических мотивов 1980-х с ультра-тяжёлой современной ритм-секцией создаёт невероятно энергичный и зажигательный звуковой ландшафт! У Ronnie Romero потрясающе мощный голос, и он всегда демонстрирует мастер-класс вокального исполнения, особенно в сочетании с парящими мелодиями и массивными гитарными риффами!»




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