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DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
30
Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
28
Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ...
27
WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать
25
Видео с выступления SCORPIONS
24
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с
по
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
30
Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
28
Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ...
27
WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать
25
Видео с выступления SCORPIONS
24
все новости группы
Sinner
Германия
Heavy Metal
http://www.matsinner.de
Myspace:
http://www.myspace.com/matsinner1
Facebook:
http://www.facebook.com/SinnerBand
30 июл 2026
:
Новое видео SINNER
25 июн 2026
:
Новое видео SINNER feat. Ronnie Romero
28 май 2026
:
Новое видео SINNER
15 дек 2025
:
BJÖRN “SPEED” STRID на альбоме SINNER
20 ноя 2025
:
SINNER всё
14 июл 2025
:
Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое сердце»
25 июл 2022
:
SINNER в чартах
15 июл 2022
:
Новая песня SINNER
10 июн 2022
:
Новая песня SINNER
6 май 2022
:
Новая песня SINNER
21 апр 2022
:
Новый альбом SINNER выйдет летом
31 мар 2022
:
SINNER на Atomic Fire Records
10 ноя 2020
:
SINNER — о новом альбоме
5 окт 2020
:
SINNER работают над новым материалом
18 сен 2019
:
Видео с текстом от SINNER
7 сен 2019
:
Новое видео SINNER с участием гитариста PRIMAL FEAR
16 авг 2019
:
Видео с текстом SINNER
10 июл 2019
:
SINNER о женщине в составе
6 июл 2019
:
Новое видео SINNER
30 июн 2019
:
SINNER выпустят сингл с Ronnie Romero
8 июн 2019
:
RICKY WARWICK — гость на новом альбоме SINNER
3 июн 2019
:
MAGNUS KARLSSON принял участие в записи нового альбома SINNER
26 мар 2019
:
Вокалистка ETERNAL IDOL на новом альбоме SINNER
18 сен 2018
:
SINNER продлили контракт с AFM Records
27 мар 2017
:
Новое видео SINNER
25 фев 2017
:
Новое видео SINNER
4 фев 2017
:
Видео с текстом от SINNER
29 янв 2017
:
Новый альбом SINNER выйдет весной
14 дек 2015
:
SINNER работают над новым материалом
25 авг 2013
:
Новое видео SINNER
16 авг 2013
:
Видео с текстом от SINNER
30 июл 2013
:
Трейлер нового релиза SINNER
16 июл 2013
:
Обложка и трек-лист нового релиза SINNER
29 окт 2012
:
SINNER перезапишут старые песни
9 сен 2011
:
Семплы с нового альбома SINNER
31 авг 2011
:
Новая песня SINNER
13 авг 2011
:
Новое видео SINNER
29 июл 2011
:
EPK от SINNER
23 июл 2011
:
Трейлер нового альбома SINNER
11 июл 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома SINNER
10 фев 2011
:
SINNER возвращается в новом составе и с новым альбомом
29 май 2009
:
Подробности о переиздании альбомов SINNER
12 мар 2009
:
SINNER подтвердили шоу в Москве
4 сен 2008
:
SINNER: видео "Revolution" в сети
7 июл 2008
:
SINNER: трек-лист нового альбома
25 апр 2008
:
SINNER завершили запись нового альбома
20 апр 2008
:
SINNER в студии
10 янв 2007
:
SINNER: Видеоклип "Diary Of Evil" в сети
21 ноя 2006
:
Подробности о новом альбоме SINNER
4 ноя 2006
:
SINNER представили нового гитариста
23 окт 2006
:
SINNER снимут видео "Diary Of Evil"
11 сен 2006
:
SINNER: Подробности о записи нового альбома
27 май 2006
:
SINNER возвращаются к активной жизни
22 янв 2003
:
Чат с SINNER
сегодня
Новое видео SINNER
All Night Long, новое видео SINNER, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "Boom Bang Goodbye", релиз которого намечен на 31 июля.
http://www.matsinner.de
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Сообщений нет