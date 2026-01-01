29 июн 2026



K.K. DOWNING намекает на новые песни в сет-листе



K.K. DOWNING и A.J. Mills опубликовали видео, в котором репетируют композиции "Heading Out To The Highway" и "You've Got Another Thing Comin'", которые, как ожидаются, могут быть исполнены в рамках будущих концертов с W.A.S.P. в сентябре/октябре этого года:



«Подождите ка... новое пополнение в сет-листе?! Мене чем через три месяца мы Heading Out to The Highway в рамках грандиозного тура по США и Канаде с W.A.S.P. и с нетерпением ждем этого момента! Более сорока концертов, в рамках которых мы исполним классику JUDAS PRIEST, которую раньше не исполняли ну и, конечно же, композиции КК! Также ждите эпических металл-вечеров, увидимся!!!»







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