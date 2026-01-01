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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 40
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
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KK's Priest

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29 июн 2026 : 		 K.K. DOWNING намекает на новые песни в сет-листе

22 июн 2026 : 		 K.K. DOWNING: «Шансы на мое появление в JUDAS PRIEST минимальны»

18 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST

30 апр 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления KK’S PRIEST

1 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления KK’S PRIEST

31 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления KK’S PRIEST

10 июл 2025 : 		 K.K. DOWNING о финальном концерте BLACK SABBATH

28 июн 2025 : 		 Участники KK'S PRIEST записали кавер-версию JUDAS PRIEST

15 июн 2025 : 		 K.K. DOWNING: «Многие фанаты смотрят на KK'S PRIEST свысока, потому что называют нас трибьют-группой»

29 апр 2025 : 		 K.K. DOWNING вспоминает Леса Бинкса

28 дек 2024 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Когда люди приходят на наши концерты, они в восторге!»

12 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KK'S PRIEST

21 ноя 2024 : 		 Гитарист KK'S PRIEST о туре с ACCEPT

13 окт 2024 : 		 Почему KK'S PRIEST не продают за деньги встречи с фанатами?

9 окт 2024 : 		 MARK TORNILLO присоединился на сцене к KK'S PRIEST

7 окт 2024 : 		 Видео полного выступления KK'S PRIEST

23 сен 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

9 сен 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

5 сен 2024 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

19 авг 2024 : 		 Вокалист KK'S PRIEST о том, что значит вновь делить сцену с KK

9 авг 2024 : 		 KK'S PRIEST добавили в сет 'Sinner' и 'Diamonds And Rust'

1 авг 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

16 июл 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

3 июн 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

27 май 2024 : 		 K.K. DOWNING о вероятности выступления с JUDAS PRIEST: «Пусть сначала покажут чек»
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|||| 29 июн 2026

K.K. DOWNING намекает на новые песни в сет-листе



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K.K. DOWNING и A.J. Mills опубликовали видео, в котором репетируют композиции "Heading Out To The Highway" и "You've Got Another Thing Comin'", которые, как ожидаются, могут быть исполнены в рамках будущих концертов с W.A.S.P. в сентябре/октябре этого года:

«Подождите ка... новое пополнение в сет-листе?! Мене чем через три месяца мы Heading Out to The Highway в рамках грандиозного тура по США и Канаде с W.A.S.P. и с нетерпением ждем этого момента! Более сорока концертов, в рамках которых мы исполним классику JUDAS PRIEST, которую раньше не исполняли ну и, конечно же, композиции КК! Также ждите эпических металл-вечеров, увидимся!!!»




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