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BAD WOLVES нашли новую вокалистку



"Paint It Red", новое видео группы BAD WOLVES, доступно для просмотра ниже. Эта песня стала первой для новой вокалистки Sara "Killboy" Skinner.



John Boecklin: «Когда мы начали поиски нового вокалиста для BAD WOLVES, мы не искали просто кого-то, кто бы занял вакантное место; мы искали человека, который помог бы группе перейти на новый этап развития.



Когда я впервые услышал, как поёт Sara, я сразу понял, что она особенная. У неё невероятный голос, неоспоримая харизма и такая универсальность, которая позволяет нам вывести наше творчество на совершенно новый уровень. Помимо таланта, она привнесла в группу новую энергию и воодушевление.



Sara здесь не для того, чтобы воссоздавать прошлое, она здесь, чтобы помочь нам построить будущее. Мы безмерно рады приветствовать её в семье BAD WOLVES и с нетерпением ждём, когда все смогут услышать то, над чем мы работали вместе!»







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