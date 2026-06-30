|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
BAD WOLVES нашли новую вокалистку
"Paint It Red", новое видео группы BAD WOLVES, доступно для просмотра ниже. Эта песня стала первой для новой вокалистки Sara "Killboy" Skinner.
John Boecklin: «Когда мы начали поиски нового вокалиста для BAD WOLVES, мы не искали просто кого-то, кто бы занял вакантное место; мы искали человека, который помог бы группе перейти на новый этап развития.
Когда я впервые услышал, как поёт Sara, я сразу понял, что она особенная. У неё невероятный голос, неоспоримая харизма и такая универсальность, которая позволяет нам вывести наше творчество на совершенно новый уровень. Помимо таланта, она привнесла в группу новую энергию и воодушевление.
Sara здесь не для того, чтобы воссоздавать прошлое, она здесь, чтобы помочь нам построить будущее. Мы безмерно рады приветствовать её в семье BAD WOLVES и с нетерпением ждём, когда все смогут услышать то, над чем мы работали вместе!»
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).