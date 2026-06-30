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*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
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Bad Wolves

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BAD WOLVES нашли новую вокалистку



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"Paint It Red", новое видео группы BAD WOLVES, доступно для просмотра ниже. Эта песня стала первой для новой вокалистки Sara "Killboy" Skinner.

John Boecklin: «Когда мы начали поиски нового вокалиста для BAD WOLVES, мы не искали просто кого-то, кто бы занял вакантное место; мы искали человека, который помог бы группе перейти на новый этап развития.

Когда я впервые услышал, как поёт Sara, я сразу понял, что она особенная. У неё невероятный голос, неоспоримая харизма и такая универсальность, которая позволяет нам вывести наше творчество на совершенно новый уровень. Помимо таланта, она привнесла в группу новую энергию и воодушевление.

Sara здесь не для того, чтобы воссоздавать прошлое, она здесь, чтобы помочь нам построить будущее. Мы безмерно рады приветствовать её в семье BAD WOLVES и с нетерпением ждём, когда все смогут услышать то, над чем мы работали вместе!»




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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30 июн 2026
R
RoniN
Вокалистку?
30 июн 2026
G
GlowoErzum
После ухода Томми Векста, я вообще не вижу аргументов в пользу того чтобы даже пытаться слушать эту группу, которая и не группа вовсе, а какой-то балаган и проходной двор похуже Ганзов.
просмотров: 487

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