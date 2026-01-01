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Новости
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 29
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 25
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 29
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 25
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
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Majestica

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3 июл 2026 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит E-TYPE

21 июн 2026 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет Jan Ohlsson

16 июн 2026 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит GES

22 май 2026 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит SKID ROW

13 май 2026 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит BACKSTREET BOYS

10 апр 2026 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет песни из мультфильмов 2

7 апр 2026 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет песни из мультфильмов

5 дек 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет SABATON

7 ноя 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет DURAN DURAN

31 окт 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет IRON MAIDEN

24 окт 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит HELLOWEEN

17 окт 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет EDGUY

4 окт 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет STEELHEART

27 сен 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA и барабанщик AMON AMART исполняют HUNTR/X

19 сен 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет A-HA

9 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления MAJESTICA

6 сен 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит TALISMAN

29 авг 2025 : 		 Кавер-версия MEAT LOAF от вокалиста MAJESTICA

15 авг 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит E-TYPE

10 авг 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит Оззи

20 июл 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет RAINBOW

11 июл 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет OZZY OSBOURNE

27 июн 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит NORDMAN

14 июн 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит Гэри Мура

30 май 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит QUEEN

18 май 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет AQUA
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Вокалист MAJESTICA исполняет хит E-TYPE



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TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции хита E-TYPE Here I GO Again




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