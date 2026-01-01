Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 81
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 36
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 29
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 81
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 36
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 29
[= ||| все новости группы



*

Loudness

*



9 июл 2026 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

7 июл 2026 : 		 LOUDNESS планируют альбом

17 авг 2024 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

27 мар 2023 : 		 LOUDNESS отменили европейские гастроли

16 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LOUDNESS

24 дек 2022 : 		 Вокалист LOUDNESS и YOYOKA исполняют BON JOVI

21 ноя 2022 : 		 Новое видео LOUDNESS

9 авг 2022 : 		 Вокалист LOUDNESS и YOYOKA исполнили хит LOUDNESS

9 авг 2022 : 		 Вокалист LOUDNESS и YOYOKA исполняют DEEP PURPLE

29 июл 2022 : 		 Новое видео LOUDNESS

13 май 2022 : 		 Новый альбом LOUDNESS выйдет летом

25 ноя 2021 : 		 Юбилейная версия альбома LOUDNESS выйдет зимой

30 сен 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления LOUDNESS

30 сен 2020 : 		 Вышло юбилейное издание альбома LOUDNESS

26 май 2020 : 		 MICHAEL VESCERA: «Мой любимый альбом в карьере — диск LOUDNESS»

15 янв 2019 : 		 Видео с выступления LOUDNESS в Японии

18 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления LOUDNESS с бывшим вокалистом

6 мар 2018 : 		 Барабанщик LOUDNESS перенес сердечный приступ

27 янв 2018 : 		 Новое видео LOUDNESS

13 янв 2018 : 		 Новая песня LOUDNESS

7 ноя 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома LOUDNESS

21 авг 2017 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

18 авг 2017 : 		 Новый альбом LOUDNESS выйдет зимой

20 апр 2017 : 		 Иммиграционная политика Трампа сорвала американский тур LOUDNESS

23 ноя 2015 : 		 JAKE E. LEE о LOUDNESS

22 ноя 2015 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, MEGADETH, SABATON и OBITUARY воздают должное LOUDNESS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления LOUDNESS



zoom
Видео с выступления LOUDNESS, которое состоялось в рамках фестиваля Time To Rock, Knislinge Folkets Park, Knislinge, Sweden, доступно для просмотра.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 65

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом