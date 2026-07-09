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BILL WARD теперь передвигается в инвалидном кресле



BILL WARD откровенно рассказал о том, что сейчас он в основном вынужден передвигаться на инвалидной коляске. 78-летний барабанщик BLACK SABBATH поделился с поклонниками новостями о своём здоровье, пояснив, что «решил открыто и честно рассказать о себе», при этом подчеркнув, что «не ушёл на покой». Он опубликовал фотографию, на которой он улыбается, сидя в инвалидном кресле и позируя в полностью чёрном наряде:



«Дорогие друзья, поклонники, родные и люди, с которыми я ещё не знаком, сегодня я с некоторой грустью, но, тем не менее, честно сообщаю, что дошёл до того момента, когда мне всё чаще приходится публично пользоваться инвалидным креслом, в основном в аэропортах или на публичных мероприятиях. Я всё ещё могу ходить, в этом нет никаких сомнений, но не могу пройти большого расстояния без отдыха, а это значит, что мне нужно присесть. Мы начали пользоваться инвалидной коляской около полутора лет назад, в основном в аэропортах.



5 мая 2026 года мне исполнилось 78 лет. Я был любителем длительных пеших прогулок, путешествовал пешком по многим уголкам мира и до сих пор остаюсь барабанщиком. Для 78-летнего я всё ещё играю довольно неплохо. Мои таланты и амбиции, а также моя неукротимая потребность творить и играть на барабанах по-прежнему так же сильны, как и много лет назад. Я просто хочу сказать: если вы увидите меня в инвалидной коляске, то это всего лишь временное средство передвижения — я не на пенсии, не болен и не сдаюсь, и не стоит думать о том, что обычно приходит в голову, когда мы видим людей в инвалидных колясках.



Я открыто и честно говорю о своём новом средстве передвижения и даю вам знать, что со мной всё в порядке. Если увидите меня в аэропортах или на концертах у друзей, в музыкальных залах или театрах — поздоровайтесь, я не кусаюсь, просто буду выглядеть по-другому, как на этой фотографии.



С любовью ко всем вам, и я буду рок-н-роллить до самого конца.

Рок на веки вечные.



А секреты, которые мы скрываем, могут быть опасны для нашего здоровья; я отдаю предпочтение открытости — с любовью и прогрессом». http://www.billward.com





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