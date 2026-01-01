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*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 38
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Bill Ward

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BILL WARD об Оззи: «Я чертовски по нему скучаю»



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BILL WARD в рамках LA Radio Sessions отдал дань уважения своему давнему коллеге по группе, певцу Оззи Осборну, которого не стало 22 июля 2025 года:

«Оззи навсегда. Я хотел сказать это сегодня. Нам его очень не хватает. Скоро исполнится год с тех пор, как его нет с нами, и я хочу сказать, что его музыка была просто великолепной. В чём бы он ни участвовал в музыкальном плане, всё это было блестяще. У него потусторонний голос. Он пугающий. Он страстный. Он может перейти все границы. Он неподвластен времени.

Я чертовски по нему скучаю. Он был одним из моих лучших друзей. Я скажу просто "одним из моих лучших друзей", потому что моя мама тоже была одной из моих лучших подруг. Мой брат был ещё одним из моих лучших друзей, но Оззи был мне как брат, и он был одним из моих лучших друзей.

Если бы мы беседовали на этом шоу несколько месяцев назад, я бы выплакал все слёзы. Я думаю, что сейчас я на грани того, чтобы расплакаться после шоу, но я делаю всё возможное, чтобы продержаться до конца шоу и не расплакаться, чтобы сказать о нём только хорошее. Я не хочу его подводить. И я люблю его по-прежнему. Я люблю его каждый божий день. Я скучаю по нему каждый божий день, и я любил его каждый день, когда он был жив, и я люблю его каждый день сейчас».




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