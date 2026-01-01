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CHTHONIC: «Артист может сделать много того, чего не может сделать политик»



В 2025 году Freddy Lim был назначен новым послом Тайваня в Финляндии. До этого он долгое время занимался политикой и с 2016 по 2024 год два срока был депутатом парламента Тайваня, став, как считается, первым метал-музыкантом в истории, избранным в национальный парламент. Отвечая в интервью Bleeding Metal на вопрос, сохранила ли музыка силу быть инструментом политического сопротивления и перемен, Freddy сказал:



«Да. Особенно после всего, через что мне довелось пройти за последние годы, я еще сильнее убедился, что артисты способны делать то, чего политики просто не могут. За восемь лет работы в парламенте мы продвинули множество важных инициатив. Например, именно при нас был принят закон об однополых браках, и Тайвань стал первой страной в Азии, легализовавшей их. Мы участвовали и во многих других значимых реформах.



Но, как мне кажется, артисты лучше политиков понимают, что политическая реформа — это не конец движения. Возьмем тот же закон об однополых браках. Мы приняли его в 2019 году, но это вовсе не значит, что Тайвань сразу превратился в идеальный мир. Однополые пары по-прежнему время от времени сталкиваются с дискриминацией.



Поэтому культурные перемены, культурная реформа гораздо важнее. И это уже не то, что может сделать политика. Это то, что способно сделать искусство. Политика в основном говорит людям, что правильно, а что нет. Искусство же помогает понять, почему это важно. Оно вдохновляет людей двигаться вперед. Речь идет уже не столько о реформировании политической системы, сколько о том, как сделать общество лучше.



Все годы, что я провел в парламенте, я постоянно говорил своим коллегам: общество гораздо сложнее, чем вам кажется. Есть огромное количество аспектов, которые необходимо делать за пределами политики.



Даже меня самого вдохновляли многие металл-группы. Но дело не в том, что мои любимые группы говорили мне, что делать. Нет. Я предан огромному количеству металл-коллективов, но вовсе не потому, что они кого-то чему-то учат. Они побуждают думать, думать глубже и оставаться верным своим убеждениям. Именно это заставляет меня самому делать больше.



Особенно многому я научился у таких групп, как RAGE AGAINST THE MACHINE и SYSTEM OF A DOWN. Они сами действовали, боролись за то, во что верили. И я решил бороться за свои идеи.



Поэтому я убежден, что музыка, которую мы создаем сегодня, обязательно вдохновит следующее поколение и будущие общественные движения. Без всяких сомнений. Именно поэтому я так дорожу возможностью по-прежнему писать музыку».



На вопрос, сталкивались ли CHTHONIC с цензурой или запретами из-за своих политических текстов, посвященных истории, культуре и мифологии Тайваня, Freddy ответил:



«Да. В первые годы существования группы такое случалось. Мы появились в середине 90-х — как раз в период, когда Тайвань переходил к демократии. Как я уже говорил, политическая система становилась демократической, но общество все еще сохраняло наследие авторитарного режима.



В разных сферах нас пытались заставить замолчать. Во время уличных выступлений у нас возникали проблемы с государственными чиновниками. Журналисты из крупных СМИ звонили мне и просили держать язык за зубами. В конце 90-х мы регулярно сталкивались с разными формами давления и преследования.



Но уже в начале этого века Тайвань окончательно стал полноценной демократией, а общество гораздо шире приняло идеи свободы. После этого подобные случаи стали происходить намного реже.



Зато начались угрозы со стороны людей, связанных с китайским режимом, с Коммунистической партией Китая. Лет десять-двадцать назад, когда мы активно гастролировали, нам периодически приходили письма с угрозами от так называемых представителей Китая, которые требовали отменить концерты.



Помню, это было во время тура с ARCH ENEMY. Нам прислали очень жесткое письмо, где обещали убить нас, если мы выйдем на сцену. После этого наш тур-менеджер спросил, не хотим ли мы отменить концерт.



И я понимаю, что дело было не только в том, что мы тайваньцы и поддерживаем Тайвань. Мы всегда открыто выступали в защиту людей, подвергающихся угнетению: тибетцев, жителей Гонконга, уйгуров и народов соседних стран нашего региона, оказавшихся под влиянием китайского режима. Думаю, именно поэтому нас так хотели заставить замолчать.



Но одновременно происходило и другое. На концерты приходили самые обычные азиаты — вовсе не металлисты. Они даже не покупали билеты. Они ждали нас у служебного входа, приносили еду и небольшие подарки. Среди них были тибетцы, жители Гонконга, уйгуры. Было видно, что они не имеют отношения к металл-сцене. Конечно, это не значит, что среди тибетцев или гонконгцев нет металлистов, но те люди пришли совсем не поэтому. Они просто хотели выразить свою благодарность.



Именно поэтому мы никогда даже не рассматривали возможность отменить концерт. Мы понимали, насколько важны наша музыка и само существование CHTHONIC для людей, которые находятся под гнетом.



Поэтому вместо отмены выступлений мы обсуждали с менеджером, как усилить меры безопасности. А сами понимали, что должны работать над музыкой еще усерднее, потому что она несет очень сильное и важное послание — даже для людей, которые вообще не слушают металл».







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