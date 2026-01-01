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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 50
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
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Femme Fatale

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Вокалистка FEMME FATALE записала хит Боуи с DEE SNIDER



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LORRAINE LEWIS в недавнем интервью рассказала, что записала кавер-версию хита Дэвида Боуи Heroes вместе с DEE SNIDER'ом:

«У меня выходит новый сингл. Надеюсь, в ближайшие несколько недель мы закончим работу над клипом. Но знаете что? Просто скажу это. На моем лейбле CLEOPATRA, наверное, разозлятся, но… Ладно, скажу. У меня выходит новая песня. Мы записали "Heroes" Дэвида Боуи, и я записала ее вместе с Dee Snider'ом. У меня аж мурашки пошли, потому что это правда, и я такая: "Ой… Я что, только что выболтала секрет?" Похоже, да. Ну и ладно, беру ответственность на себя. Почему? Потому что мы собираемся снять совместный клип, и это потрясающе. Dee — невероятный вокалист. Кроме того, CLEOPATRA хочет выпустить коллекционное издание. Я уже подписала 150 вкладышей для розового винила и еще 50 — для белого. Так что мы выпустим коллекционную серию сингла "Heroes", который записали вместе с Dee Snider'ом. И это просто убойная вещь. Реально грандиозное событие.

Изначально я записала эту песню с Lou Gramm'ом из FOREIGNER. Но потом Lou и его сын решили, что не хотят выпускать эту версию, и сообщили мне об этом. Я сказала: "Хорошо, без проблем". После этого к проекту присоединился Dee. И я скажу честно: мне очень понравилось работать с Lou — это было замечательно. Просто та версия получилась более блюзовой. А когда я отправила трек Dee, он записал свой вокал и прислал его обратно, я только и смогла сказать: "Черт… Вот это да. Теперь мне самой надо соответствовать". Dee просто был самим собой. Он сделал свое, я сделала свое, и в итоге получилась потрясающая коллаборация. Она масштабная, громкая, напористая. Я пою гармонии поверх его партий, а на строчке "I will be king" мне достается ответ "And I will be queen". Честно, каждый раз мурашки. Песня получилась великолепной. На гитаре сыграл Joel Hoekstra, на басу — Sean McNabb, на барабанах — Jason Sutter. Весь трек просто огонь. Так что я с огромным нетерпением жду, когда мы закончим клип и наконец выпустим эту песню. Вот такие новости».




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