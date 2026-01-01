Новое видео IN THIS MOMENT

"Crawl", новое видео группы IN THIS MOMENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Witch", выходящего 28 августа на Better Noise Music
01. Shame
02. I Want To Believe (feat. DAYSEEKER)
03. Crawl
04. Into The Dark
05. Sleeping With The Enemy
06. Wrapped Around Your Finger
07. Heretic (feat. Kim Dracula)
08. Father
09. Without Me There's No You
10. Another Brick In The Wall (feat. Kat Von D)
11. Something I Can Never Have
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