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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 54
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 36
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In This Moment

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Новое видео IN THIS MOMENT



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"Crawl", новое видео группы IN THIS MOMENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Witch", выходящего 28 августа на Better Noise Music

01. Shame
02. I Want To Believe (feat. DAYSEEKER)
03. Crawl
04. Into The Dark
05. Sleeping With The Enemy
06. Wrapped Around Your Finger
07. Heretic (feat. Kim Dracula)
08. Father
09. Without Me There's No You
10. Another Brick In The Wall (feat. Kat Von D)
11. Something I Can Never Have








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