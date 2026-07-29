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Видео полного выступления AC/DC



Видео полного выступления AC/DC, которое состоялось 24 июля в Alamodome in San Antonio, Texas, доступно для просмотра:



01. If You Want Blood (You've Got It)

02. Back In Black

03. Demon Fire

04. Shot Down In Flames

05. Thunderstruck

06. Have A Drink On Me

07. Hells Bells

08. Shot In The Dark

09. Stiff Upper Lip

10. Highway To Hell

11. Shoot To Thrill

12. Sin City

13. Jailbreak

14. Dirty Deeds Done Dirt Cheap

15. High Voltage

16. Riff Raff

17. You Shook Me All Night Long

18. Whole Lotta Rosie

19. Let There Be Rock



Encore:



20. T.N.T.

21. For Those About To Rock (We Salute You)







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