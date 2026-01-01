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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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Vandenberg

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ADRIAN VANDENBERG обещает особые события на 50-летие



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ADRIAN VANDENBERG в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о планах отметить в 2027 году 50-летие своей музыкальной карьеры. В числе проектов, которые готовятся к этой дате, — документальный фильм, новый альбом и биография. Кроме того, в апреле 2027 года состоится специальный концерт. Говоря о недавних выступлениях, на которых он отмечал свои легендарные годы в WHITESNAKE в рамках специального тура "My Whitesnake Years", Adrian сказал:

«В прошлом году исполнилось 35 лет с того момента, как WHITESNAKE были хэдлайнерами легендарного фестиваля Castle Donington. И один человек из моей команды сказал: "А не круто ли было бы отметить этот 35-летний юбилей и устроить тур под названием 'My Whitesnake Years'?" Мне эта идея показалась отличной, потому что я очень давно не играл эти песни. Конечно, в сет-листе у нас всегда было две или три песни WHITESNAKE. Но сделать полноценную программу почти целиком из материала WHITESNAKE, добавив туда лишь пару классических вещей VANDENBERG, было здорово.

И публике это действительно очень нравится. Мне самому это тоже доставляет огромное удовольствие, потому что, как мы все знаем, музыка — это саундтрек твоей жизни. Мои 12 лет в WHITESNAKE были потрясающими. Я до сих пор поддерживаю связь с несколькими ребятами из группы. Так что это и правда прекрасный повод для праздника.

А следующий год будет уже совсем странным — намного более странным, если честно; этот год даже не самый странный. Потому что в следующем году исполнится 50 лет с того момента, как я собрал свою первую рок-группу. Меня сразу же подписали, я выпустил альбом и начал гастролировать, когда мне было 19, по Германии, Франции, Бельгии и так далее — и все это пока я еще учился в художественном колледже. Это были безумные времена.

Поэтому в следующем году мы отметим 50-летие. Мы планируем как минимум одно очень большое и эксклюзивное шоу в Голландии с несколькими специальными гостями. Будет материал буквально со всего пути — от группы TEASER, о которой я только что говорил, до классики VANDENBERG, конечно же, немного WHITESNAKE, немного материала MOONKINGS. И это будет очень особенный праздник.

Сейчас уже идут разговоры о том, чтобы вывести это и за пределы страны, потому что, похоже, очень многие заинтересованы в проекте. Не так, как я, конечно, но все же. Посмотрим. Это будет любопытно. А еще я работаю над альбомом, в котором будут несколько песен в духе WHITESNAKE, несколько — в стиле VANDENBERG, несколько — в духе MOONKINGS, и еще MANIC EDEN, если помните, — это была группа, которую мы сделали с Tommy Aldridge, Rudy Sarzo, Ron Young и мной в 1994 году. Так что должен быть весьма особенный проект».




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