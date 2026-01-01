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*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 42
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 26
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
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*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 42
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 26
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
[= ||| все новости группы



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The Offspring

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28 июл 2026 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

26 июл 2026 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

17 июл 2026 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

10 июл 2026 : 		 Кавер-версия Taylor Swift от THE OFFSPRING

1 июл 2026 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

20 июн 2026 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

15 июн 2026 : 		 THE OFFSPRING отмечают юбилей Smash

5 июн 2026 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

30 май 2026 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

22 май 2026 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

1 май 2026 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

19 апр 2026 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

31 мар 2026 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

27 мар 2026 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

15 мар 2026 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

12 мар 2026 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

19 фев 2026 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

13 фев 2026 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

6 янв 2026 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

19 дек 2025 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

26 ноя 2025 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

8 ноя 2025 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от THE OFFSPRING

12 сен 2025 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

9 сен 2025 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

26 авг 2025 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

8 авг 2025 : 		 THE OFFSPRING исполняют хит Оззи Осборна
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Концертное видео THE OFFSPRING



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"You’re Gonna Go Far, Kid" Live in London (2026), концертное видео THE OFFSPRING, доступно для просмотра




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