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ANTHRAX открыли серию анимационных роликов, раскрывающих персонажей обложки нового альбома «Cursum Perficio»



В преддверии выхода долгожданного двенадцатого студийного альбома ANTHRAX «Cursum Perficio», который увидит свет 18 сентября на Megaforce в США и Nuclear Blast в Европе, группа запустила серию коротких анимационных роликов, посвященных персонажам с обложки пластинки. Первый из них был опубликован 28 июля.



Номинанты на премию Грэмми — Scott Ian (гитара), Charlie Benante (ударные), Frank Bello (бас), Joey Belladonna (вокал) и Jonathan Donais (гитара) — работали над оформлением альбома вместе с художником Mark Stritzel, анимацию создал Emmanuel Cappellini. На первом этапе Mark сотрудничал с Charlie Benante, разрабатывая образы персонажей, изображенных на обложке.



Charlie: «Когда Tim Burton выпустил "The Nightmare Before Christmas", была целая рекламная кампания под названием "Познакомьтесь с персонажами" — "Познакомьтесь с Джеком", "Познакомьтесь с Салли" — где каждому герою давали небольшое описание.



Именно это и вдохновило нас выпустить истории о наших персонажах.



Когда мы придумали оформление обложки, нам показалось, что этим героям нужна собственная история, а не просто роль изображения на обложке альбома.



Что касается Фокусника, то изначально он задумывался как более молодая версия Проповедника — персонажа с обложки "Among The Living" [альбома ANTHRAX 1987 года]. Мы представили, что в молодости он мог быть фокусником, при этом оставаясь по-настоящему садистской личностью.



А для Невесты [Clara] и Пса нам хотелось создать еще одну дверь в мир этой обложки и дать возможность заглянуть в то, кем являются эти персонажи».



Каждый вторник ANTHRAX будут публиковать новую историю, посвященную одному из героев обложки. После Фокусника поклонников ждут рассказы о Женщине в Белом, Псе, Диком Скелете, а завершится серия 1 сентября историей Hands.











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