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EMPEROR представили коллекционную серию «Emperial Collection» с полноразмерным щитом, ювелирными украшениями и эксклюзивной атрибутикой



Легенды блэк-металла EMPEROR представили коллекционную серию «Emperial Collection», созданную совместно с лейблом и творческой студией Down With The Most High Productions. В отличие от традиционного мерча, эта премиальная линейка включает детально проработанные предметы ручной работы, призванные стать долговечным материальным воплощением музыкального и визуального наследия группы.



Главным экспонатом коллекции стал полноразмерный щит Emperor Icon E Shield — металлический щит в натуральную величину, изготовленный из штампованной стали. По его краю проходит фирменный символ «Icon E», приваренный к внешней поверхности.



Для придания изделию исторического вида лицевую сторону украсили искусственно состаренной гравировкой: углубления затемнили, а выступающие элементы отполировали. С внутренней стороны щит оснащен рукоятью и регулируемым кожаным ремнем для руки. Каждый экземпляр сопровождается сертификатом подлинности с подписями всех участников EMPEROR.



В комплект также входит имперский штандарт размером 60 × 70 сантиметров, выполненный из черного бархата с вышивкой серебристой металлической нитью, изображающей герб EMPEROR.



Коллекция включает и ювелирную линейку из серебра 925-й пробы. В нее вошли массивный перстень-печатка и соответствующий кулон с изображением фирменного щита. Украшения имеют черненую патину в гравировке и поставляются в роскошной упаковке с матовым покрытием, черной бархатной отделкой и серебряным тиснением.



Кроме того, в серию вошла крупная вышивка на спину в виде герба EMPEROR, выполненная серебристой металлической нитью на высококачественной искусственной коже, выбранной за ее долговечность. Этот предмет будет выпущен ограниченным тиражом всего в 100 экземпляров и получит специальную коллекционную упаковку в формате OBI с внутренним буклетом, украшенным серебряным тиснением.



Впервые вся коллекция представлена публике на фестивале Beyond The Gate. Посетители смогут лично ознакомиться с изделиями, оценить их вес, качество исполнения и упаковку на официальном стенде Down With The Most High Productions.



Эта серия продолжает линейку эксклюзивных проектов студии после ранее выпущенной коллекции, посвященной CELTIC FROST, а также недавно анонсированной коллекции MARDUK.



Основатель Down With The Most High Productions и куратор проекта Daniel Dabadan Gayoso заявил:



«Создание коллекции для такой легендарной группы, как EMPEROR, было очень ответственной задачей. Мы понимали, что материалы должны соответствовать величию и королевскому статусу их музыки.



Следуя подходу, который мы использовали в проектах с CELTIC FROST и MARDUK, мы решили создать настоящие памятники музыке, способные существовать вечно. Использование кованой стали, серебра 925-й пробы и бархата позволяет должным образом передать уважение к этой символике».



Down With The Most High Productions — независимый испанский лейбл и продюсерская компания, специализирующаяся на эксклюзивных премиальных изданиях в жанрах блэк-, дэт- и трэш-металла. Компания известна своим вниманием к качеству физических релизов и сотрудничеством с такими коллективами, как CELTIC FROST, TORMENTOR, POSSESSED, BLASPHEMY, BEHERIT, NECROMANTIA, MYSTIFIER, ABSU, IMPRECATION и BAXAXAXA, стремясь превратить визуальную составляющую экстремального метала в настоящее коллекционное искусство. http://www.emperorhorde.com







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