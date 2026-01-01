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ADRIAN VANDENBERG отменил американский тур из-за болезни



ADRIAN VANDENBERG опубликовал следующее сообщение:



«Друзья, за всю мою примерно 50-летнюю карьеру гастролирующего гитариста мне ни разу не приходилось отменять концерт или турне. Даже тогда, когда в 1987 году у меня было полностью разорвано лицо в результате раннего утреннего ДТП в Нью-Йорке. Я всё равно выступил на концерте в тот вечер, потому что не хотел пропустить аншлаговое выступление в Madison Square Garden.



Само собой разумеется, мне очень, очень жаль, что приходится объявить: лечащие врачи настоятельно рекомендуют мне на данный момент не участвовать в предстоящем турне по США. Сейчас для этого просто слишком рано после того, как в мой организм проникла бактериальная инфекция, с которой нужно немедленно разобраться. Этих отвратительных парней нужно [как можно скорее] выгнать из моего тела.



В больнице я нахожусь в надежных руках опытных специалистов, и, к счастью, дела идут в правильном направлении. Но, как всегда, на такие вещи уходит некоторое время.



Наш менеджмент и американское агентство Paramour Group уже работают над переносом дат этого тура. И, конечно же, я буду держать вас в курсе событий.



До скорой встречи, ребята!»







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