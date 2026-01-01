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Black Stone Cherry

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BLACK STONE CHERRY готовы к записи



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Гитарист Ben Wells и вокалист/гитарист Chris Robertson из BLACK STONE CHERRY в недавнем интервью объяснили, почему группа решила выпустить не полноформатный альбом, а EP "Celebrate", который вышел в цифровом формате в марте на лейбле Mascot Records. Релиз включает шесть оригинальных композиций и кавер на SIMPLE MINDS — "Don't You (Forget About Me)", записанный при участии Tyler Connolly из THEORY OF A DEADMAN. Отвечая на вопрос, почему на этот раз BLACK STONE CHERRY сделали ставку на EP, а не на полноценный альбом, Chris сказал:

«Думаю, главная причина в том, как мы все сегодня потребляем искусство — будь то фильмы, музыка или что угодно еще. Всё происходит очень быстро. Мы просто решили: "Давайте попробуем что-то другое". Потому что это самая странная вещь на свете: выпускаешь альбом, проходит два месяца, и люди уже спрашивают: "Когда новая музыка?" А я отвечаю: "Мы же только что выпустили 13 новых песен".

Сейчас многие экспериментируют с форматами релизов, и мы подумали: "Времена уже не те, что были, когда мы начинали. Давайте попробуем выпустить EP и посмотрим, как это сработает". Надежда в том, что мы сможем выпускать новую музыку гораздо чаще, а не раз в три года, как обычно бывает с полноценными альбомами».

Ben добавил:

«Да, изначально идея заключалась в том, чтобы записать полноценный альбом, но разделить его пополам. Первый EP уже вышел, а буквально через неделю мы начинаем запись второго EP, который затем тоже выпустим. Как сказал Chris, мы фактически не будем останавливаться — у нас постоянно будет выходить что-то новое. Это позволяет нам оставаться в дороге и не выпадать из концертной жизни на пять месяцев ради записи альбома. Когда работаешь над 12–13 песнями, потом выпускаешь пару синглов, а люди сразу спрашивают: "Где новая музыка?" И ты думаешь: "Ребята, а остальные песни с альбома вы вообще уже послушали?" А с шестью-семью композициями люди действительно успевают пожить, привыкнуть к ним и полюбить их».




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