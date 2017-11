сегодня



Кавер-версия DEPECHE MODE от IN FLAMES IN FLAMES опубликовали официальное видео с текстом на песню "It's No Good", в оригинале записанную группой DEPECHE MODE. Этот трек взят из нового ЕР "Down, Wicked & No Good", в который также вошли кавер-версии ALICE IN CHAINS "Down In A Hole", Chris Isaak "Wicked Game" и концертная запись хита NINE INCH NAILS "Hurt".



«Мы фанатеем от DEPECHE MODE лет с десяти. Наша версия "it's No Good" показала нам иную сторону этой песни — она стала восприниматься нами по новому. Мы так сильно прониклись текстом и мощью трека, что есть почти полное ощущение, что мы сами могли создать что-то подобное. Они всегда были той группой, за которой мы внимательно наблюдали. Взрослея, ты слушаешь либо поп, либо что-то электронное или какой-то рок, и даже несмотря на то, что мы металл-команда, DEPECHE MODE вдохновили нас на многие из электронных элементов в нашем звучании».















