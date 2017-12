22 дек 2017



Фестиваль IN FLAMES пройдет летом 27 и 28 июля IN FLAMES проведут собственный фестиваль Borgholm Brinner в знаменитом замке Borgholm в Öland. Планируется, что в каждый день выступят пять команд, а IN FLAMES закроют программу дня.



Эксклюзивный уикэнд будет наполнен множеством развлечений, прекрасной едой и пивом, включая продукцию от Frequency Beer Works, бренда Anders'a Fridén'a и Björn'a Gelotte и фирменный джин группы. Билеты поступят в продажу с 29 января.



Anders Fridén: «Думаю, что о чем-то подобном мечтает каждая команда — по крайней мере мы об этом думали достаточно давно — и вот момент настал. Вне зависимости от того, связано это с собственным фестивалем или нет, тот факт, что ты можешь собрать благодаря своей музыке какое-то сообщество, просто невероятен и вдвойне невероятно собрать все это в определенном месте — играть и наслаждаться музыкой, вместе выпивать, зависать и все такое. Да еще и в замке. Это дополнительный повод. Это был бы не наш фестиваль, проходи он просто на каком-то поле. Это особое событие для наших поклонников, которым мы можем отплатить за то, что на протяжении двадцати+ лет были нам верны, устроив для них незабываемые выходные. Мы также постараемся собрать самые лучшие команды, чтобы вы получили удовольствие, и хотя их имена мы пока не озвучим, гарантируем, что вы не будете разочарованы!»







+11 -4



( 4 )





просмотров: 1586