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*In Flames*



22 дек 2017 : 		 Фестиваль IN FLAMES пройдет летом

17 ноя 2017 : 		 Кавер-версия DEPECHE MODE от IN FLAMES

19 окт 2017 : 		 Бывший гитарист IN FLAMES: «Группе стоило бы сменить имя»

28 июн 2017 : 		 IN FLAMES выпустили джин

20 июн 2017 : 		 Гитарист IN FLAMES надеется, что BRYCE PAUL останется в команде

13 июн 2017 : 		 Новое видео IN FLAMES

31 май 2017 : 		 Гитарист IN FLAMES: «Мы хотим создавать музыку, которая приносит удовольствие»

11 май 2017 : 		 Новое видео IN FLAMES

10 май 2017 : 		 Гитарист IN FLAMES: «Новички добавили энергетики»

3 май 2017 : 		 BRYCE PAUL поехал в американский тур с IN FLAMES

22 мар 2017 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Я не хочу писать песни про политику или фэнтези»

6 мар 2017 : 		 Фронтмен IN FLAMES спел для нового сингла MARTIN'a RUBASHOV'a

5 мар 2017 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

20 фев 2017 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Мы остаемся мелодик-металл-группой»

14 фев 2017 : 		 Гитарист IN FLAMES не шокирован уходом басиста

12 фев 2017 : 		 Фронтмен IN FLAMES спел для нового сингла MARTIN RUBASHOV'a

8 фев 2017 : 		 Новая песня IN FLAMES

6 фев 2017 : 		 Гитарист IN FLAMES об уходе басиста

12 янв 2017 : 		 Басист PASSENGER / GARDENIAN поедет в тур с IN FLAMES

11 янв 2017 : 		 IN FLAMES номинированы на Грэммис

21 дек 2016 : 		 IN FLAMES в акустике

29 ноя 2016 : 		 PETER IWERS ушел из IN FLAMES

28 ноя 2016 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Одна из песен нового альбома написана для сына»

24 ноя 2016 : 		 Успехи в чартах IN FLAMES

16 ноя 2016 : 		 Музыканты IN FLAMES о любимых фильмах, играх и альбомах

8 ноя 2016 : 		 IN FLAMES впервые выступили с новым барабанщиком

4 ноя 2016 : 		 Новая песня IN FLAMES

29 окт 2016 : 		 Обучающее видео от гитариста IN FLAMES

25 окт 2016 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Да знаю я о срунах»

24 окт 2016 : 		 Басист IN FLAMES ответил на слова бывшего гитариста

15 окт 2016 : 		 Новая песня IN FLAMES

14 окт 2016 : 		 Бокс-сет IN FLAMES выйдет в декабре

1 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD IN FLAMES

30 сен 2016 : 		 Рассказ о создании нового альбома IN FLAMES

23 сен 2016 : 		 Новое видео IN FLAMES

19 сен 2016 : 		 Новое видео IN FLAMES

18 сен 2016 : 		 IN FLAMES нашли барабанщика

18 сен 2016 : 		 Фрагмент нового DVD IN FLAMES

17 сен 2016 : 		 Тизер нового видео IN FLAMES

15 сен 2016 : 		 Бывший гитарист IN FLAMES раскритиковал группу

14 сен 2016 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

8 сен 2016 : 		 Рассказ о создании нового альбома IN FLAMES

4 сен 2016 : 		 Рассказ о создании нового альбома IN FLAMES

31 авг 2016 : 		 Рассказ о создании нового альбома IN FLAMES

30 авг 2016 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

26 авг 2016 : 		 Новая песня IN FLAMES

25 авг 2016 : 		 Новая песня IN FLAMES

19 авг 2016 : 		 Фрагмент нового DVD IN FLAMES

6 авг 2016 : 		 Трейлер нового DVD IN FLAMES

3 авг 2016 : 		 Фрагмент нового DVD IN FLAMES

27 июл 2016 : 		 Фрагменты новых песен IN FLAMES

15 июл 2016 : 		 DVD IN FLAMES выйдет осенью

2 июл 2016 : 		 Первый трейлер DVD IN FLAMES

17 июн 2016 : 		 IN FLAMES на NUCLEAR BLAST

23 мар 2016 : 		 IN FLAMES работают над новым альбомом

22 дек 2015 : 		 Вокалист IN FLAMES оценивает металл-маскотов

10 дек 2015 : 		 Музыканты IN FLAMES отвечают на 25 "важных вопросов"

19 ноя 2015 : 		 Гитарист IN FLAMES хочет привить своим детям страсть к играм

15 ноя 2015 : 		 IN FLAMES отменили концерт во Франции

8 ноя 2015 : 		 Из IN FLAMES ушел барабанщик

28 окт 2015 : 		 Лидер IN FLAMES: «Я здесь не для того, чтобы нравиться всем»

17 сен 2015 : 		 Голкипер Buffalo Sabres представил шлем, вдохновленный группой IN FLAMES

28 авг 2015 : 		 Бывший гитарист IN FLAMES борется с депрессией

1 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления IN FLAMES

27 июл 2015 : 		 Фанат вышел на сцену с IN FLAMES

8 июн 2015 : 		 Профессиональное видео с выступления IN FLAMES

27 май 2015 : 		 Видео с выступления IN FLAMES

26 май 2015 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Я хочу бросить слушателям небольшой вызов»

15 май 2015 : 		 IN FLAMES в акустике

20 мар 2015 : 		 IN FLAMES считают, что из-за интернета «пропала магия» открытия новой музыки

8 мар 2015 : 		 Вокалист IN FLAMES: "Наш саунд уникален"

5 мар 2015 : 		 У вокалиста IN FLAMES нет проблем с Jesper'ом Strömblad'ом

18 фев 2015 : 		 Новое видео IN FLAMES

15 янв 2015 : 		 Гитарист IN FLAMES: «OPETH — это как DREAM THEATER, только с приличным вокалом»

2 янв 2015 : 		 Вокалист IN FLAMES: "Потеря JESPER'a STRÖMBLAD'a для нас не стала ощутимой"

21 дек 2014 : 		 Вокалист IN FLAMES: "Музыка - это хобби, ставшее моей работой"

5 дек 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления IN FLAMES

27 ноя 2014 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Либо мы нравимся, либо нас ненавидят — так было всегда»

21 ноя 2014 : 		 Бывший вокалист IN FLAMES: «Я 10 лет пытался получить права на песни"

14 ноя 2014 : 		 Видео с репетиции IN FLAMES

10 ноя 2014 : 		 Фронтмен IN FLAMES ANDERS FRIDÉN: «Мне неинтересно повторяться»

17 окт 2014 : 		 Переиздания IN FLAMES выйдут в диджипаках

14 окт 2014 : 		 IN FLAMES планируют съемку DVD

6 окт 2014 : 		 Бывший гитарист IN FLAMES сказал, что алкоголь — лишь малая толика того, из-за чего он ушёл

6 окт 2014 : 		 Хоккейный шлем в честь IN FLAMES

10 сен 2014 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

6 сен 2014 : 		 IN FLAMES в акустике

2 сен 2014 : 		 Новый альбом IN FLAMES доступен для прослушивания

29 авг 2014 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Копии ранних альбомов нежизнеспособны»

26 авг 2014 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Мы никогда не запишем кантри-альбом»

15 авг 2014 : 		 Новое видео IN FLAMES

7 июл 2014 : 		 Новое видео IN FLAMES

13 июн 2014 : 		 Новая песня IN FLAMES

8 июн 2014 : 		 Новая песня IN FLAMES

25 апр 2014 : 		 Трек-лист нового альбома IN FLAMES

18 апр 2014 : 		 Обложка нового альбома IN FLAMES

12 апр 2014 : 		 Новый альбом IN FLAMES выйдет в сентябре

31 мар 2014 : 		 PETER IWERS и BJÖRN GELOTTE выпустят книгу

29 янв 2014 : 		 IN FLAMES: фото из студии

7 дек 2013 : 		 IN FLAMES в студии

19 сен 2013 : 		 Новое видео IN FLAMES

6 авг 2013 : 		 IN FLAMES начали работу над альбомом

27 июл 2013 : 		 Видео с выступления IN FLAMES

31 май 2013 : 		 Новое видео IN FLAMES

25 май 2013 : 		 IN FLAMES возьмут паузу на год для сочинения нового альбома

1 мар 2013 : 		 Стань участником нового видео IN FLAMES

24 янв 2013 : 		 Вокалист IN FLAMES стал почетным пивоваром

25 дек 2012 : 		 По словам вокалиста IN FLAMES, новый альбом выйдет в 2014

5 дек 2012 : 		 Гитарист IN FLAMES о RANDY BLYTHE

10 ноя 2012 : 		 Видео с выступления IN FLAMES

28 авг 2012 : 		 IN FLAMES не будут думать о новом диске до следующего года

10 июл 2012 : 		 На рыбалку с IN FLAMES

29 июн 2012 : 		 Басисту IN FLAMES нравится открывать новую еду

26 апр 2012 : 		 Видео с выступления IN FLAMES

10 фев 2012 : 		 Концерт IN FLAMES в Альбукерке был прерван

8 фев 2012 : 		 Ресторан IN FLAMES номинирован на награду

22 дек 2011 : 		 На чем играет басист IN FLAMES

2 дек 2011 : 		 Видео полного концерта IN FLAMES

30 ноя 2011 : 		 TRIVIUM против IN FLAMES

23 ноя 2011 : 		 IN FLAMES получили золото

15 ноя 2011 : 		 Трейлер нового сингла IN FLAMES

31 окт 2011 : 		 Новое видео IN FLAMES

6 июн 2011 : 		 EPK от IN FLAMES

6 июн 2011 : 		 IN FLAMES представили новый трек

2 июн 2011 : 		 IN FLAMES представили новый трек

30 май 2011 : 		 О ресторане IN FLAMES

26 май 2011 : 		 Фронтмен IN FLAMES обсудил уход из группы гитариста Jesper’а Stromblad’а

20 май 2011 : 		 Участники IN FLAMES открыли ресторан "2112"

19 май 2011 : 		 Новое видео IN FLAMES

13 май 2011 : 		 Детали изданий нового альбома IN FLAMES

11 май 2011 : 		 Гитарист IN FLAMES заявил, что на новом альбоме вокалу будет дано больше пространства

1 май 2011 : 		 Семпл нового сингла IN FLAMES

14 апр 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IN FLAMES

6 апр 2011 : 		 Новый сингл IN FLAMES выйдет в мае

28 мар 2011 : 		 IN FLAMES на CENTURY MEDIA RECORDS

8 мар 2011 : 		 Новый гитарист IN FLAMES

25 янв 2011 : 		 Предварительное название нового альбома IN FLAMES

25 янв 2011 : 		 IN FLAMES завершили запись

5 ноя 2010 : 		 Новый альбом IN FLAMES должен выйти в мае — июне

31 окт 2010 : 		 IN FLAMES 'почти закончили' подготовку

5 окт 2010 : 		 IN FLAMES начнут pre-production на следующей неделе

27 май 2010 : 		 IN FLAMES о басисте SLIPKNOT

13 фев 2010 : 		 JESPER STRÖMBLAD ушел из IN FLAMES

29 дек 2009 : 		 Альбом IN FLAMES был назван лучшим шведским диском десятилетия

15 дек 2009 : 		 IN FLAMES выступили вместе с Jesper'ом Strömblad'ом

7 май 2009 : 		 Песня IN FLAMES будет использована в "Guitar Hero World Tour"

31 мар 2009 : 		 Закулисные съемки последнего видеоклипа IN FLAMES

25 мар 2009 : 		 Новое видео IN FLAMES

12 мар 2009 : 		 Новый сингл и видео от IN FLAMES

4 фев 2009 : 		 Гитарист IN FLAMES будет лечиться от алкогольной зависимости

3 фев 2009 : 		 IN FLAMES взяли три награды

8 янв 2009 : 		 IN FLAMES выиграли шведскую Грэмми

7 ноя 2008 : 		 Отчёт об успехах IN FLAMES

26 окт 2008 : 		 IN FLAMES: трек "Tilt" в сети

26 сен 2008 : 		 Новый "цифровой" сингл от IN FLAMES

23 сен 2008 : 		 IN FLAMES номинированы на престижную награду

13 июл 2008 : 		 IN FLAMES объяснили причину отмены своего выступления

1 май 2008 : 		 Anders Fridén (IN FLAMES): "Мы никогда не причисляли себя к какому-либо музыкальному стилю"

14 апр 2008 : 		 Новый альбом IN FLAMES покорил шведский чарт

8 апр 2008 : 		 Подробности специального издания IN FLAMES

4 апр 2008 : 		 IN FLAMES побили MESHUGGAH

23 мар 2008 : 		 Видео о съемках нового клипа IN FLAMES

14 мар 2008 : 		 IN FLAMES: фрагменты песен с нового альбома

16 фев 2008 : 		 IN FLAMES: новый сингл в сети

14 фев 2008 : 		 Сегодня состоится радио-премьера нового сингла IN FLAMES

11 фев 2008 : 		 Басист IN FLAMES рассказал о травме колена

5 фев 2008 : 		 IN FLAMES выиграли очередную награду

29 янв 2008 : 		 IN FLAMES: басист вывихнул коленный сустав, но не сломал ногу

22 янв 2008 : 		 IN FLAMES завершили съемки видео на песню "The Mirror's Truth"

16 янв 2008 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IN FLAMES

12 янв 2008 : 		 IN FLAMES выпускают новый сингл

9 янв 2008 : 		 IN FLAMES объявили название нового альбома

7 янв 2008 : 		 Басист IN FLAMES о своей жизни

21 ноя 2007 : 		 IN FLAMES: одиннадцатая часть студийного дневника

17 ноя 2007 : 		 Басист IN FLAMES: "Новый альбом почти готов"

13 ноя 2007 : 		 IN FLAMES продлили контракт с Nuclear Blast

13 ноя 2007 : 		 IN FLAMES: деcятая часть студийного дневника

8 ноя 2007 : 		 IN FLAMES: девятая часть студийного дневника

30 окт 2007 : 		 IN FLAMES: восьмая часть студийного дневника

25 окт 2007 : 		 IN FLAMES: седьмая часть студийного дневника

18 окт 2007 : 		 IN FLAMES в январе выступят в России

16 окт 2007 : 		 IN FLAMES: шестая часть студийного дневника

11 окт 2007 : 		 IN FLAMES : пятая часть студийного дневника

9 окт 2007 : 		 IN FLAMES: новые подробности о грядущем альбоме

2 окт 2007 : 		 IN FLAMES : четвертая часть студийного дневника

27 сен 2007 : 		 IN FLAMES : третья часть студийного дневника

18 сен 2007 : 		 IN FLAMES : Видео из студии - "Episode 2"

11 сен 2007 : 		 IN FLAMES : Видео из студии - "Episode 1"

5 сен 2007 : 		 IN FLAMES запустили сайт своей студии

2 сен 2007 : 		 IN FLAMES готовятся к записи нового альбома

31 май 2007 : 		 IN FLAMES работают над новым альбомом

28 фев 2007 : 		 IN FLAMES занимаются пре-продукцией

13 фев 2007 : 		 IN FLAMES получили "Грэмми" в Швеции

16 янв 2007 : 		 IN FLAMES: переиздание 'Black-Ash Inheritance'

30 ноя 2006 : 		 Новый лимитированный 7" сингл IN FLAMES

24 июл 2006 : 		 Новое видео IN FLAMES в сети

6 мар 2006 : 		 Аудиоинтервью с ANDERS'ом FRIDEN'ом (IN FLAMES)

3 фев 2006 : 		 Гитарист IN FLAMES: "Мы не можем написать еще один "The Jester Race"

13 янв 2006 : 		 IN FLAMES: новое видео "Take This Life" в сети

10 янв 2006 : 		 Чат с IN FLAMES

10 дек 2005 : 		 IN FLAMES: обложка и одна песня с нового альбома в сети

30 ноя 2005 : 		 IN FLAMES: появилась обложка 'Come Clarity'

7 сен 2005 : 		 IN FLAMES опубликовали новый клип

23 июн 2005 : 		 IN FLAMES: детали нового альбома

12 май 2005 : 		 IN FLAMES раскрыли название следующего диска

7 фев 2002 : 		 In Flames - Pre-recording запись готова.

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|||| 22 дек 2017

Фестиваль IN FLAMES пройдет летом

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27 и 28 июля IN FLAMES проведут собственный фестиваль Borgholm Brinner в знаменитом замке Borgholm в Öland. Планируется, что в каждый день выступят пять команд, а IN FLAMES закроют программу дня.

Эксклюзивный уикэнд будет наполнен множеством развлечений, прекрасной едой и пивом, включая продукцию от Frequency Beer Works, бренда Anders'a Fridén'a и Björn'a Gelotte и фирменный джин группы. Билеты поступят в продажу с 29 января.

Anders Fridén: «Думаю, что о чем-то подобном мечтает каждая команда — по крайней мере мы об этом думали достаточно давно — и вот момент настал. Вне зависимости от того, связано это с собственным фестивалем или нет, тот факт, что ты можешь собрать благодаря своей музыке какое-то сообщество, просто невероятен и вдвойне невероятно собрать все это в определенном месте — играть и наслаждаться музыкой, вместе выпивать, зависать и все такое. Да еще и в замке. Это дополнительный повод. Это был бы не наш фестиваль, проходи он просто на каком-то поле. Это особое событие для наших поклонников, которым мы можем отплатить за то, что на протяжении двадцати+ лет были нам верны, устроив для них незабываемые выходные. Мы также постараемся собрать самые лучшие команды, чтобы вы получили удовольствие, и хотя их имена мы пока не озвучим, гарантируем, что вы не будете разочарованы!»




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

KILL GRAVE
22 дек 2017, 23:45		Туса в замке! Что может быть лучше.

olly71
23 дек 2017, 09:51		Вот так и можно разгрузить забитые склады с продукцией собственной пивоварни . Музыка в этом мероприятии конечно же дело второстепенное. Only business and nothing more.

deathstar777
23 дек 2017, 16:51		olly71, вообще не к месту твоя желчь, бери да иди на Киркорова в ДК Тракторист за 10 косарей

Costas
23 дек 2017, 21:42		а причем тут желчь? насквозь коммерческие чуваки из ИФ уже давно зарабатывают приличное бабло на своем бухле и на этом фесте они еще больше заработают, опять же на своем бухле))


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