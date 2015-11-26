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Breaking Benjamin

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26 янв 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

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Видео BREAKING BENJAMIN



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"Torn In Two", видео от BREAKING BENJAMIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Ember", выпущенного на Hollywood Records.

Трек-лист:

01. Lyra

02. Feed The Wolf

03. Red Cold River

04. Tourniquet

05. Psycho

06. The Dark Of You

07. Down

08. Torn In Two

09. Blood

10. Save Yourself

11. Close Your Eyes

12. Vega



Video Premiere: BREAKING BENJAMIN






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