Фраза, имя группы
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все новости группы
Breaking Benjamin
США
Grunge Rock
Alternative Metal
http://www.breakingbenjamin.com
Facebook:
https://www.facebook.com/BreakingBenjamin
6 дек 2020
:
Видео BREAKING BENJAMIN
25 июл 2020
:
GAVIN ROSSDALE исполняет ALICE IN CHAINS с BREAKING BENJAMIN
21 май 2020
:
BREAKING BENJAMIN отменили летний тур с BUSH и THEORY OF A DEADMAN
16 апр 2020
:
LACEY STURM в новом видео BREAKING BENJAMIN
8 мар 2020
:
Вокалист BUSH присоединился на сцене к BREAKING BENJAMIN
30 янв 2020
:
BREAKING BENJAMIN в AdventureQuest 3D и AQWorlds
24 янв 2020
:
Новое видео BREAKING BENJAMIN
12 янв 2020
:
Новая песня BREAKING BENJAMIN
1 ноя 2019
:
Новая песня BREAKING BENJAMIN
28 окт 2019
:
Новый альбом BREAKING BENJAMIN выйдет зимой
14 дек 2018
:
Новое видео BREAKING BENJAMIN
19 авг 2018
:
BREAKING BENJAMIN исполняют METALLICA
6 апр 2018
:
Новая песня BREAKING BENJAMIN
25 мар 2018
:
Новая песня BREAKING BENJAMIN
23 фев 2018
:
Новая песня BREAKING BENJAMIN
26 янв 2018
:
Новая песня BREAKING BENJAMIN
19 янв 2018
:
Новое видео BREAKING BENJAMIN
10 янв 2018
:
Новая песня BREAKING BENJAMIN
20 дек 2017
:
Новый сингл BREAKING BENJAMIN выйдет зимой
23 окт 2017
:
Название нового альбома BREAKING BENJAMIN
14 янв 2017
:
Новое видео BREAKING BENJAMIN
27 дек 2016
:
Гитарист BREAKING BENJAMIN потерял сына
14 авг 2016
:
Вокалист DISTURBED присоединился на сцене к BREAKING BENJAMIN
15 июл 2016
:
Новое видео BREAKING BENJAMIN
7 июн 2016
:
Вокалист BREAKING BENJAMIN добирался в Европу морем
6 июн 2016
:
Профессиональное видео полного выступления BREAKING BENJAMIN
5 фев 2016
:
Вокалист DISTURBED присоединился на сцене к BREAKING BENJAMIN для исполнения QUEEN
15 сен 2015
:
Новое видео BREAKING BENJAMIN
12 июл 2015
:
Кавер-версия TOOL от BREAKING BENJAMIN
11 июл 2015
:
Видео с текстом от BREAKING BENJAMIN
24 мар 2015
:
Новый альбом BREAKING BENJAMIN выйдет в июне
14 фев 2015
:
BREAKING BENJAMIN исполнили TOOL, NIRVANA, PANTERA
21 авг 2014
:
BREAKING BENJAMIN возвращаются
1 сен 2011
:
Новое видео BREAKING BENJAMIN
сегодня
Видео
BREAKING BENJAMIN
"Torn In Two", видео от BREAKING BENJAMIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Ember", выпущенного на Hollywood Records.
Трек-лист:
01. Lyra
02. Feed The Wolf
03. Red Cold River
04. Tourniquet
05. Psycho
06. The Dark Of You
07. Down
08. Torn In Two
09. Blood
10. Save Yourself
11. Close Your Eyes
12. Vega
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).