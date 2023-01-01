Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 26
*Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом 22
*OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip 17
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 17
*TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое 14
*Новое видео DOGMA 13
*Вокалиста LAMB OF GOD постригли 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 26
*Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом 22
[= ||| все новости группы



*

Breaking Benjamin

*



17 июл 2023 : 		 У BREAKING BENJAMIN много нового

15 май 2023 : 		 BREAKING BENJAMIN работают над новой музыкой

1 окт 2021 : 		 MARK KLEPASKI выступил с BREAKING BENJAMIN

6 дек 2020 : 		 Видео BREAKING BENJAMIN

25 июл 2020 : 		 GAVIN ROSSDALE исполняет ALICE IN CHAINS с BREAKING BENJAMIN

21 май 2020 : 		 BREAKING BENJAMIN отменили летний тур с BUSH и THEORY OF A DEADMAN

16 апр 2020 : 		 LACEY STURM в новом видео BREAKING BENJAMIN

8 мар 2020 : 		 Вокалист BUSH присоединился на сцене к BREAKING BENJAMIN

30 янв 2020 : 		 BREAKING BENJAMIN в AdventureQuest 3D и AQWorlds

24 янв 2020 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

12 янв 2020 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

1 ноя 2019 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

28 окт 2019 : 		 Новый альбом BREAKING BENJAMIN выйдет зимой

14 дек 2018 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

19 авг 2018 : 		 BREAKING BENJAMIN исполняют METALLICA

6 апр 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

25 мар 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

23 фев 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

26 янв 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

19 янв 2018 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

10 янв 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

20 дек 2017 : 		 Новый сингл BREAKING BENJAMIN выйдет зимой

23 окт 2017 : 		 Название нового альбома BREAKING BENJAMIN

14 янв 2017 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

27 дек 2016 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN потерял сына

14 авг 2016 : 		 Вокалист DISTURBED присоединился на сцене к BREAKING BENJAMIN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

У BREAKING BENJAMIN много нового



zoom
Гитарист BREAKING BENJAMIN Keith Wallen в интервью "Wired In The Empire" ответил на вопрос, начала ли группа работать над новым материалом:

«На сто процентов, да. Мы всегда занимались сочинительством и хроникой каких-то идей в течение последних нескольких лет — пандемия, всё такое, мы всегда занимались сочинительством. Но в последнее время процесс немного активизировался. Так что я надеюсь, что в течение следующего года появится новая музыка. Это хороший, уверенный ответ. Я могу сказать месяц, могу сказать два месяца, но я скажу год, просто потому, что прошло так много времени. Я не хочу себя как-то подставлять, я не знаю».

Далее Keith сообщил, что у BREAKING BENJAMIN есть достаточно много нового материала, который уже почти готов к выпуску.

«У нас есть кое-какие наработки. У нас записано много музыки. Ben [фронтмен BREAKING BENJAMIN Benjamin Burnley] только вчера выложил сообщение — он только что записал вокал для одной песни. Так что да, мы к этому идём. Мы работаем в своём собственном темпе».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 141

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом