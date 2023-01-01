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У BREAKING BENJAMIN много нового



Гитарист BREAKING BENJAMIN Keith Wallen в интервью "Wired In The Empire" ответил на вопрос, начала ли группа работать над новым материалом:



«На сто процентов, да. Мы всегда занимались сочинительством и хроникой каких-то идей в течение последних нескольких лет — пандемия, всё такое, мы всегда занимались сочинительством. Но в последнее время процесс немного активизировался. Так что я надеюсь, что в течение следующего года появится новая музыка. Это хороший, уверенный ответ. Я могу сказать месяц, могу сказать два месяца, но я скажу год, просто потому, что прошло так много времени. Я не хочу себя как-то подставлять, я не знаю».



Далее Keith сообщил, что у BREAKING BENJAMIN есть достаточно много нового материала, который уже почти готов к выпуску.



«У нас есть кое-какие наработки. У нас записано много музыки. Ben [фронтмен BREAKING BENJAMIN Benjamin Burnley] только вчера выложил сообщение — он только что записал вокал для одной песни. Так что да, мы к этому идём. Мы работаем в своём собственном темпе».







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