Новое видео BREAKING BENJAMIN



"Tourniquet", новое видео группы BREAKING BENJAMIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Ember", выход которого состоялся 13 апреля на Hollywood Records:



01. Lyra

02. Feed The Wolf

03. Red Cold River

04. Tourniquet

05. Psycho

06. The Dark Of You

07. Down

08. Torn In Two

09. Blood

10. Save Yourself

11. Close Your Eyes

12. Vega









BREAKING BENJAMIN will kick off 2019 with a North American headline arena tour next spring, starting on March 15 in Saginaw, Michigan. The tour will include support from SKILLET, ASKING ALEXANDRIA, UNDEROATH, FIGHT THE FURY and DIAMANTE on select dates.









