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Вокалист BREAKING BENJAMIN: «Временами я жужжу в ванной»



Вокалист BREAKING BENJAMIN Benjamin Burnley ответил на вопрос, что стало источником вдохновения для нового альбома:



«Да, это был самый долгий период, когда мы не выпускали альбомов, но странно, не знаю, из-за пандемии или нет, но мне кажется, что это было не так уж и давно, во всяком случае, мне так кажется, однако прошло много времени. Я считаю, что во многом это из-за того, что у нас с каждым выходящим альбомом появляется все больше и больше материала. У нас много песен в нашем каталоге, так что это похоже на то, что мы не собираемся больше ничего добавлять к этому, просто чтобы добавить больше. Мы должны оставаться верными этому каталогу... Когда меня не станет, и от меня останется только мое потомство, а музыка — это то, что я оставил после себя, я хочу, чтобы она была действительно солидной.



Мне бы очень хотелось сказать, что меня вдохновляет, потому что если бы я знал это, я бы попытался разложить это по полочкам и ссылаться на это, когда захочу, контролировать это, но я не знаю. Это просто внушение, стремление к вдохновению. Это просто, как «О, у меня есть идея», я понятия не имею, откуда она взялась, но у меня есть эта идея. Я достаю телефон и записываю ее, а потом возвращаюсь и слушаю ее, и продолжаю складывать, складывать и складывать, пока не получится что-то. Вот так я и работаю. Раньше я просто брал свой телефон. Раньше у меня были все эти маленькие блокноты Mead — знаете, такие маленькие, миниатюрные, маленькие блокноты Mead. У меня их около сотни - возможно, больше, — они лежали в каждом кармане пиджака и брюк, а еще у меня был маленький серебряный мини-кассетный магнитофон. Это было до появления смартфона. Я больше так не делаю, я пользуюсь своим телефоном. Так что для меня это всегда был такой процесс — иметь что-то под рукой, что-то, что я мог бы... Я очень давно не писал, я имею в виду ручкой, не записывал что-то. Я даже не могу вспомнить, когда я в последний раз записывал что-то ручкой. Поэтому я использую свой телефон и просто записываю туда, когда это приходит ко мне, когда это возникает. Это может быть в самый странный, самый неловкий момент. Я буду разговаривать с кем-то, а потом просто остановлюсь и скажу: «Извините, я не хотел быть грубым». Я иду в ванную и записываю небольшое жужжание на телефон, и они слышат, как я жужжу. Они спрашивают: «Что, черт возьми, происходит с этим парнем?» Но если я не сделаю этого, я боюсь, что все исчезнет».







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