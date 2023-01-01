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Breaking Benjamin

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15 май 2023 : 		 BREAKING BENJAMIN работают над новой музыкой

1 окт 2021 : 		 MARK KLEPASKI выступил с BREAKING BENJAMIN

6 дек 2020 : 		 Видео BREAKING BENJAMIN

25 июл 2020 : 		 GAVIN ROSSDALE исполняет ALICE IN CHAINS с BREAKING BENJAMIN

21 май 2020 : 		 BREAKING BENJAMIN отменили летний тур с BUSH и THEORY OF A DEADMAN

16 апр 2020 : 		 LACEY STURM в новом видео BREAKING BENJAMIN

8 мар 2020 : 		 Вокалист BUSH присоединился на сцене к BREAKING BENJAMIN

30 янв 2020 : 		 BREAKING BENJAMIN в AdventureQuest 3D и AQWorlds

24 янв 2020 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

12 янв 2020 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

1 ноя 2019 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

28 окт 2019 : 		 Новый альбом BREAKING BENJAMIN выйдет зимой

14 дек 2018 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

19 авг 2018 : 		 BREAKING BENJAMIN исполняют METALLICA

6 апр 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

25 мар 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

23 фев 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

26 янв 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

19 янв 2018 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

10 янв 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

20 дек 2017 : 		 Новый сингл BREAKING BENJAMIN выйдет зимой

23 окт 2017 : 		 Название нового альбома BREAKING BENJAMIN

14 янв 2017 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

27 дек 2016 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN потерял сына

14 авг 2016 : 		 Вокалист DISTURBED присоединился на сцене к BREAKING BENJAMIN

15 июл 2016 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN
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BREAKING BENJAMIN работают над новой музыкой



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Гитарист BREAKING BENJAMIN Jasen Rauch в недавнем интервью сказал, что группа работает над новой музыкой:

«Мы работаем над созданием музыки. Мы сочиняем уже довольно давно. И независимо от того, удалось ли нам что-нибудь записать или нет, мы сочиняем уже чуть больше года, можно так выразиться. Мы держим довольно высокую планку для себя в качестве стандарта для дальнейшего развития. Мы экспериментировали с некоторыми элементами, выбрасывали некоторые вещи, пару раз начинали заново, и сейчас мы находимся в таком состоянии, когда мы вполне счастливы.

Итак, да, мы были в студии. Мы записали несколько песен в Нэшвилле. Многое мы делали удалённо. У нас с Ben'ом есть десятки голосовых заметок: "Попробуй это. Попробуй то". И мы записываем что-то и пересылаем это туда-сюда. Но мы с нетерпением ждём подходящего момента. И, надеюсь, скоро мы что-нибудь выпустим, чтобы все услышали».




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