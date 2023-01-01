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BREAKING BENJAMIN работают над новой музыкой



Гитарист BREAKING BENJAMIN Jasen Rauch в недавнем интервью сказал, что группа работает над новой музыкой:



«Мы работаем над созданием музыки. Мы сочиняем уже довольно давно. И независимо от того, удалось ли нам что-нибудь записать или нет, мы сочиняем уже чуть больше года, можно так выразиться. Мы держим довольно высокую планку для себя в качестве стандарта для дальнейшего развития. Мы экспериментировали с некоторыми элементами, выбрасывали некоторые вещи, пару раз начинали заново, и сейчас мы находимся в таком состоянии, когда мы вполне счастливы.



Итак, да, мы были в студии. Мы записали несколько песен в Нэшвилле. Многое мы делали удалённо. У нас с Ben'ом есть десятки голосовых заметок: "Попробуй это. Попробуй то". И мы записываем что-то и пересылаем это туда-сюда. Но мы с нетерпением ждём подходящего момента. И, надеюсь, скоро мы что-нибудь выпустим, чтобы все услышали».







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