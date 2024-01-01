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BREAKING BENJAMIN на BMG



BREAKING BENJAMIN заключили контракт с BMG и готовы к выпуску новой музыки.



«Работа над новыми песнями стала для всех нас новым опытом. Мы остались верны сути BREAKING BENJAMIN, но в то же время творчески подтолкнули себя, исследуя новое звучание и идеи, которые мы не использовали раньше. Это был баланс между почитанием наших корней и новым взглядом на то, какой может быть наша музыка»







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