Гитарист BREAKING BENJAMIN представил новое видео



KEITH WALLEN сообщил о том, что третьего мая на Rise Records состоится релиз его нового сольного альбома "Infinity Now". Видео на Headspace Holiday, доступно ниже:



01. Infinity

02. Strings

03. Headspace Holiday

04. The Wolf

05. Don't Fall Asleep

06. Nemesis

07. Blackout

08. Crown Of Thorns

09. Crush Me

10. Dear Father







