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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 106
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 81
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 58
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 54
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 34
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Breaking Benjamin

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13 янв 2025 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

6 дек 2024 : 		 Видео с текстом от BREAKING BENJAMIN

10 ноя 2024 : 		 Вокалист BREAKING BENJAMIN: «Временами я жужжу в ванной»

26 окт 2024 : 		 Вокалист BREAKING BENJAMIN: «Мы не спешим»

16 окт 2024 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

16 окт 2024 : 		 BREAKING BENJAMIN на BMG

28 май 2024 : 		 Новой музыке BREAKING BENJAMIN быть!

9 апр 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN о новом материале

17 мар 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN представил новое видео

16 фев 2024 : 		 BREAKING BENJAMIN работают над новым материалом

9 фев 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN представил новое видео

16 янв 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN выпускает сольную пластинку

17 июл 2023 : 		 У BREAKING BENJAMIN много нового

15 май 2023 : 		 BREAKING BENJAMIN работают над новой музыкой

1 окт 2021 : 		 MARK KLEPASKI выступил с BREAKING BENJAMIN

6 дек 2020 : 		 Видео BREAKING BENJAMIN

25 июл 2020 : 		 GAVIN ROSSDALE исполняет ALICE IN CHAINS с BREAKING BENJAMIN

21 май 2020 : 		 BREAKING BENJAMIN отменили летний тур с BUSH и THEORY OF A DEADMAN

16 апр 2020 : 		 LACEY STURM в новом видео BREAKING BENJAMIN

8 мар 2020 : 		 Вокалист BUSH присоединился на сцене к BREAKING BENJAMIN

30 янв 2020 : 		 BREAKING BENJAMIN в AdventureQuest 3D и AQWorlds

24 янв 2020 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

12 янв 2020 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

1 ноя 2019 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

28 окт 2019 : 		 Новый альбом BREAKING BENJAMIN выйдет зимой

14 дек 2018 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN
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Новое видео BREAKING BENJAMIN



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"Awaken", новое видео группы BREAKING BENJAMIN, доступно для просмотра ниже.




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